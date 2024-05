Les accions de Banc Sabadell s'enfilen fins al 6% després de l'oferta del BBVA per a la seva fusió

El valor de les accions del Banc Sabadell continua pujant a la borsa després que dimarts es conegués la intenció del BBVA d'iniciar negociacions per la fusió de les dues entitats i ha arribat a registrar increments superiors al 7%, fins quasi als dos euros per acció, tot i que al voltant de les deu del matí l'augment s'ha moderat fins al 6,3%. Per contra, les accions del BBVA han començat la jornada als parquets en vermell i cauen més d'un 2%, fins a perdre els 10 euros per acció.

En la seva primera oferta, el BBVA ofereix una acció de nova emissió del banc per 4,83 de les del Banc Sabadell si tira endavant la fusió entre les dues entitats, el que suposaria una prima del 30% respecte al valor de tancament del 29 d'abril, segons es desprèn de la carta que l'entitat basca va enviar a la catalana.

Aquesta és la segona vegada que el BBVA intenta comprar el Banc Sabdell després de l'operació fallida de la tardor del 2020. Si aquest cop finalment prospera, Espanya s'encamina cap a l'oligopoli bancari, ja que els tres grans bancs espanyols (Santander, Caixabank-Bankia i BBVA-Sabadell) tindran el 67% de la quota de mercat.

Una doble seu corporativa

En el contingut de l'oferta, publicat aquest dimecres, el BBVA també ofereix al banc català tres seients al seu consell d'administració -un d'ells amb la vicepresidència- i proposa tenir una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el "compromís total amb Catalunya". El banc diu que mantindria la marca Sabadell amb la del BBVA a les zones on pugui tenir "un interès comercial rellevant".

"La nova entitat es convertiria en una de les més grans i més sòlides a Europa, amb uns actius totals per sobre del bilió i més de 100 milions de clients al món", afirma el BBVA. A més, considera que es convertiria "en el primer banc per capitalització borsàtil de la Zona Euro". Segons el BBVA, les dues entitats tenen un "encaix estratègic" i "complementarietat".

En concret, el BBVA estima que s'amplificaria la capacitat de la nova entitat de facilitar crèdit fins als 5.000 milions addicionals a l'any, i el nou banc seria "més fort i rendible". Segons el BBVA, la nova entitat que sorgís de l'eventual fusió "intensificaria el seu suport al teixit empresarial, cultural, científic i social de Catalunya a través de l'activitat bancària i de les respectives fundacions".

Pel que fa a la integració, el BBVA es compromet a "preservar el millor talent i la cultura d'ambdues entitats", formant un comitè d'integració amb representants de les dues empreses i evitant "mesures traumàtiques o que afectin singularment als treballadors". Malgrat aquesta promesa, cal recordar que cap de les fusions bancàries dels últims 12 anys s'ha fet sense acomiadaments. La fusió entre CaixaBank i Bankia, per exemple, va comportar un ERO.