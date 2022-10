Les claus del nou Pla de Mobilitat de Barcelona: menys trajectes en cotxe i més sostenibilitat 

L'Ajuntament de Barcelona vol que el vehicle privat perdi encara més protagonisme en la mobilitat a la ciutat en els propers anys. El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) es fixa l'objectiu que l'any 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu (+7,5%), en transport públic (+15,7%) o en bicicleta (+129,4%). Per aconseguir-ho, el text marca 62 línies d'actuació i més de 300 mesures.

El govern municipal de Barcelona va presentar el document final del Pla de Mobilitat Urbana 2024 aquest dilluns a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat. Després del procés de revisió, el PMU ha introduït canvis atenent la demanda de 374 sol·licituds de les 444 al·legacions presentades per entitats de la capital catalana, és a dir, un 84%. El text, que haurà de passar pel plenari perquè sigui aprovat de manera definitiva, ha rebut també els informes favorables de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la Generalitat.

El PMU té previst ampliar algunes mesures que ja estan en marxa, com la pacificació dels entorns escolars i la creació de carrers amb prioritat per a les persones: "Els vianants han de ser els protagonistes de les voreres i per tant hem de baixar els obstacles, com les motos o els carrils bici, perquè els vianants se sentin segurs", va afirmar Janet Sanz, tinent d’alcaldia d’Urbanisme, durant la presentació del document.

Aquestes són les claus del Pla de Mobilitat de Barcelona després d'incloure les diferents aportacions de veïns i entitats de la capital catalana.

Més carrers per al vianant i menys aparcaments de motos

Eliminar aparcaments de motos i carrils bici de la calçada

En l'àmbit dels vianants el PMU proposa eliminar progressivament aparcaments de motos i carrils bici en voreres amb el propòsit de reduir la sinistralitat i augmentar en 32 quilòmetres els carrers per a vianants.



Millores en el transport públic de Barcelona i més carrils bici

En el del transport públic l'aposta passa per millorar l'eficàcia de la xarxa de bus, racionalitzant els recursos en base a la demanda de cada línia o analitzant la xarxa de cap de setmana per donar un millor servei, entre d'altres.

Pel que fa a la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, el text preveu un increment del 40% de la xarxa actual de carrils bici o incloure un carril de velocitat inferior als 30 quilòmetres per hora als carrers de tres o més carrils de circulació.

Estendre el límit de 30 km/h a la majoria de carrers de

Altres aspectes es fixen en la distribució urbana de mercaderies -com ara implantar com a mínim una microplataforma logística de distribució d'última milla a cada districte- o, en l'àmbit del vehicle privat, implantar la velocitat de 30 quilòmetres per hora a tota la ciutat excepte les vies de connectivitat.

Impulsar el servei de vehicles compartits

Finalment, en l'àmbit de les noves tecnologies el PMU proposa estendre els serveis de vehicles compartits a l'àmbit metropolità (turismes, motos i bicicletes), amb la respectiva ampliació de llicències, o bé implementar la incorporació de sistemes automàtics de control de la indisciplina viària.