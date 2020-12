Les comunitats tancaran per Nadal però permetran el reagrupament familiar i reunions de deu persones els festius

El Govern espanyol i les comunitats autònomes han arribat a un acord per a un pla comú per Nadal a tot l'Estat: les reunions seran d'un màxim de deu persones, hi haurà confinaments perimetrals autonòmics durant tot el període nadalenc excepte per a desplaçaments essencials o reagrupaments familiars i toc de queda a partir de les 01.30 hores. Però l'acord no ha estat unànime: la Comunitat de Madrid ha votat en contra per rebutjar el tancament perimetral i Catalunya s'ha abstingut.



El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut que s'ha arribat a un acord sobre les festes de Nadal. "És un acord molt ampli i consensuat. Es pot resumir en la frase: per Nadal ens quedem a casa", ha dit en roda de premsa. No obstant això, malgrat el lema afirmat pel ministre, destaca que el Ministeri de Sanitat ha flexibilitzat tots els aspectes respecte a la primera proposta que va fer.



El ministre ha explicat que són de compliment obligat perquè així ho estableix el decret de l'Estat d'alarma sense la necessitat que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Per tant, segons Illa, encara que Madrid s'hagi oposat al tancament perimetral tindrà l'obligació d'obeir i ordenar totes les restriccions establertes en el document aprovat.



El Govern de la Generalitat, però, assegura que no se sent interpel·lat pel Consell Interterritorial de Salut i que es basarà en els seus propis plans de Nadal i de desescalada. Fonts del Govern citades per l'ACN subratllen que el lloc de decisió sobre aquestes qüestions és el Procicat i la Generalitat, i no pas el consell interterritorial.

Les mesures de restriccions de mobilitat entre comunitats autònomes estaran vigents entre el 23 de desembre i el 7 de gener. D'aquesta manera, durant tot el Nadal no es podrà sortir d'una comunitat ni entrar en una altra excepte per a les excepcions ja previstes en l'estat d'alarma (activitats essencials) i per als reagrupaments familiars. En l'aire està, però, com es controlaran aquests desplaçaments. El ministre només ha indicat que les comunitats duran a terme "els controls convenients" sense explicar si es necessitarà algun justificant o document que avali que el motiu del desplaçament és visitar un familiar o "persona propera" en la seva residència habitual. Les comunitats de Canàries i Balears no es veuen afectades per aquesta mesura.



Davant de tots els viatges es recomana que els dies abans es limitin les interaccions socials. Una petició que es fa especialment als estudiants durant els deu dies previs a viatjar.



Mentre que l'ampliació de les reunions a deu persones es permetrà en els dies 24, 25 i 31 de desembre i l'1 de gener. El toc de queda també s'amplia fins a les 01.30 hores la nit de Nadal i Cap d'Any. Segons ha explicat el ministre, també s'ha acordat que les comunitats limitin "tota mena d'actes que impliquin aglomeracions" i que les cavalcades de reis que se celebrin siguin estàtiques per controlar els aforaments.