Les conseqüències de la contaminació: més atacs de cor i malalties respiratòries i intestinals

L'exposició continuada a la contaminació provoca atacs de cor i malalties respiratories i intestinals, així com altres afectacions greus a la salut que els experts insten a combatre amb "mesures urgents". En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra aquest dilluns 5 de juny, Vall d'Hebron ha muntat al vestíbul de l'hospital un panell informatiu que explica com la pol·lució és un risc real per a la ciutadania.

El president de la Comissió de Salut i Medi Ambient, Jordi Bañeras, ha subratllat que els dies amb més contaminació es registren més atacs de cor greus, tal com ja va demostrar un estudi que va liderar i publicar l'any 2017, i la doctora Maria Jesús Cruz, cocap del grup de Recerca en Pneumologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha advertit d'un augment de malalties respiratòries com l'asma.

Per fer front a aquesta situació, Baños ha demanat incloure una assignatura de salut i medi ambient a les carreres sanitàries, i anotar l'exposició a la contaminació a les històries clíniques dels pacients.

Un risc real per a la salut

Depressió, infarts de miocardi, càncer de pulmó, arrítmies, asma, infeccions respiratòries o hipertensió arterial són només algunes de les malalties que es mencionen al panell informatiu de l'hospital. La llista és ben llarga, i el doctor Bañeras ha alertat que sovint no es té prou en compte la contaminació com un factor de risc per a la salut. "Tenim prou evidència, ara falta integrar-la", ha explicat.



Per la seva part, Cruz també ha posat èmfasis en aquest vincle i ha advertit que el risc és "molt evident" en infants, ja que el seu cos s'està desenvolupant, i també en dones embarassades i persones d'edat avançada.

La contaminació és un risc especialment alt per a infants, embarassades i persones grans

En relació amb l'estudi que es va publicar el 2017 que va demostrar que els dies amb més pol·lució a l'àrea metropolitana de Barcelona es produïen més infarts greus, més casos de fibril·lació ventricular i més mortalitat per infart, Baños ha subratllat que en aquestes jornades "hi ha més ingressos per malalties cardiovasculars, respiratòries o digestives".

Missatge per als sanitaris i polítics: calen mesures urgents

Un dels objectius de la Comissió de Salut i Medi Ambient de Vall Hebron és conscienciar tant a la població com als sanitaris. Per fer-ho, Baños proposa crear unes unitats dins els hospitales integrades per altres experts com ambientòlegs o biòlegs.

Baños: "La contaminació ens passa factura a nivell de salut i econòmic"

El segon repte és aconseguir que l'exposició a la contaminació s'inclogui a les històries clíniques, a l'igual que es recull si el pacient fuma, i el tercer és educar a la població i assessorar els polítics.

"Si es posen mesures, hi ha malalties que es reduiran, tant la morbiditat com la mortalitat", afirma Baños. Però dissenyar polítiques, diu, no correspon als sanitaris. "El que sí que ens correspon és informar els polítics i dir que la contaminació ens passa factura a nivell de salut i econòmic", remarca.