L'hospital Vall d'Hebron realitza el primer trasplantament pulmonar completament robòtic del món 

L'hospital universitari Vall d'Hebron de Barcelona, el més gran de Catalunya, ha aconseguit una doble fita històrica en l'àmbit del trasplantament pulmonar. Per primera vegada, ha culminat amb èxit una intervenció d'aquestes característiques a través de cirurgia robòtica i, a més, ha creat un nou accés per on treure els pulmons malalts i introduir els nous. Es tracta d'una tècnica molt menys invasiva i que redueix significativament les complicacions postoperatòries.

Tal com detalla el centre en un comunicat, la nova tècnica consisteix en fer una petita incisió a la part inferior de l'estèrnum, just per sobre del diafragma. Així, no cal fer una gran obertura separant costelles i obrint el tòrax, que fins ara era la metodologia usada. El pacient ha estat un home de 65 anys que patia una fibrosi pulmonar i a qui han trasplantat un pulmó.

El doctor Albert Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha explicat a través del comunicat que el gran problema d'obrir el tòrax quan es fa un trasplantament pulmonar és que l'abordatge és molt agressiu. En aquest sentit, ha indicat que per evitar que la persona rebutgi els nous òrgans cal subministrar al pacient "una medicació que deprimeix el sistema immunològic de per vida, amb la qual cosa el risc d'infecció postoperatòria sempre és molt alt".

La nova tècnica evita infeccions postoperatòries

Quan es trasplanten els dos pulmons, l'obertura que cal fer és d'uns 30 centímetres. En alguns casos, s'acaba produint una infecció i la ferida no es tanca adequadament, és aleshores quan cal tornar a operar la persona. Tot plegat, en uns pacients que solen presentar insuficiències respiratòries cròniques, per les quals un simple moviment com anar al bany els pot resultar extenuant.



"És una fita històrica que millorarà la vida de milers de pacients"

Jauregui ha manifestat que la nova metodologia ha permès canviar el paradigma: "Aquesta nova tècnica quirúrgica ens permet tallar únicament un tram petit de pell, greixos i músculs, una ferida que tanca amb facilitat, molt més segura i que en aquest primer pacient pràcticament no ha produït dolor". "És una fita històrica que millorarà la vida de milers de pacients", recalca el cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar.

"A Vall d'Hebron feia temps que pensàvem com podíem fer que aquesta cirurgia tan agressiva fos menys invasiva, però sempre topàvem amb la mateixa problemàtica: no se'ns acudia per on podíem treure el pulmó malalt i introduir el nou", apunten els responsables de l'operació. Aleshores, el doctor Iñigo Royo Crespo, especialista del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, va plantejar explorar una via d'accés que s'utilitza per operar el càncer de pulmó i el timus: la cirurgia subxifoide.

La xifoide és una petita extensió cartilaginosa de la part inferior de l'estèrnum. Així, els cirurgians van fer manualment una incisió de vuit centímetres a la pell per sota de la xifoide i per sobre del diafragma, i al forat obert van col·locar-hi un separador de parts toves, un senzill estri de plàstic que permet mantenir la incisió oberta i neta durant l'operació per treure-hi i ficar-hi el pulmó.

"Gràcies a aquesta fita, el programa de trasplantament pulmonar entra en una nova etapa de cirurgia mínimament invasiva amb múltiples avantatges"

La pell és molt elàstica, amb la qual cosa els vuit centímetres són suficients perquè hi passi el pulmó, a diferència de la incisió entre dues costelles habitual en els trasplantaments, que no és elàstica. A partir d'aquí, l'operació va ser 100% robòtica: es van introduir quatre braços del robot Da Vinci per quatre petits orificis (de 8 a 12 mil·límetres d'ample) que es fan en diferents parts del tòrax. Un cop separat el pulmó del cor, mitjançant els braços robòtics, l'òrgan malalt va ser extret per la ferida subxifoide i per la mateixa incisió es va introduir el pulmó nou, que es va unir al cos utilitzant els braços robòtics.

El doctor Carles Bravo, responsable mèdic del programa de trasplantament pulmonar de l'hospital, destaca que "gràcies a aquesta fita, el programa de trasplantament pulmonar entra en una nova etapa de cirurgia mínimament invasiva amb múltiples avantatges per al receptor del trasplantament pulmonar i, per tant, que millorarà els resultats del programa de trasplantament pulmonar".