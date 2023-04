Una tècnica pionera a l'hospital de Sant Pau de Barcelona evita les cirurgies a cor obert

L'hospital de Sant Pau de Barcelona ha desenvolupat una tècnica pionera a l'Estat que evita les cirurgies a cor obert i redueix les complicacions posteriors. Es tracta d'una pròtesi innovadora que permet reparar l'artèria aorta sense la necessitat d'obrir el tòrax del pacient, tal com es fa habitualment en aquests casos.

El Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l'hospital de Sant Pau ha implementat aquesta pròtesi per primera vegada a l'Estat i el resultat ha estat un èxit, informa el centre sanitari a través d'un comunicat. Aquest dispositiu, anomenat CASTOR, suposa un gran avenç en el tractament de patologies que afecten aquest important vas sanguini.

A més, aquesta innovadora tècnica no només permet reduir les complicacions posteriors a l'operació, sinó que mitjançant un abordatge a l'engonal i al braç del malalt, també aconsegueix rebaixar la xifra de trastorns cerebrals, hospitalitzacions i morts.

Una tècnica que redueix les complicacions posteriors

Les tres branques que emergeixen l'arc aòrtic són el tronc braquiocefàlic, l'artèria caròtida comú esquerra i l'artèria subclàvia esquerra. És en aquesta última que es fixa la innovadora pròtesi, que s'anomena Castorô, la qual cosa permet preservar-la perquè segueixi irrigant sang al cervell i al braç esquerre a la vegada que es repara l'arc aòrtic.

El doctor Jaume Dilmé, cap Clínic de Cirurgia Aòrtica del Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de Sant Pau, explica que "la peculiaritat d'aquesta endopròtesi és que ja incorpora una branca específica integrada per a la artèria subclàvia". Aquest fet evita que s'hagi de fabricar un forat a pròtesi per poder connectar un altre stent o que s'hagi de fer un by-pass previ al coll. "D'aquesta manera, aconseguim reduir tant el risc de posteriors desconnexions entre les nostres pròtesi com les complicacions associades a la cirurgia oberta", detalla en el mateix comunicat.

Un altre avantatge d'aquesta endopròtesi és que redueix al màxim els potencials trastorns cerebrals, l'hospitalització i la mortalitat respecte a la cirurgia clàssica oberta, perquè és una tècnica mínimament invasiva, sense dependència de l'assistència circulatòria mecànica i sense pinçament de l'aorta.



Amb la implantació d'aquest dispositiu, l'hospital de Sant Pau es referma com un hospital punter que aposta per les tècniques més innovadores en cirurgia endovascular complexa que involucren a l'arc aòrtic.