Les dones del Pallars podran avortar farmacològicament 

Després de mesos de reunions i d'insistència per part dels col·lectius feministes, el Departament de Salut ha autoritzat el procediment d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) per la via farmacològica a l'Hospital Comarcal del Pallars, segons ha avançat l'ACN. Fins ara, les dones del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Alta Ribagorça no podien avortar farmacològicament -que es pot practicar fins a la setmana nou de gestació- i s'havien de desplaçar a Lleida. En el cas que reclamessin un avortament instrumental, havien de marxar de la província de Lleida, ja que de moment no hi ha cap centre que ho autoritzi. Amb l'anunci de Salut, l'Hospital es converteix en el primer centre de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran on es pot dur a terme l'avortament farmacològic.

L'equipament començarà a administrar el tractament aquest mes de març, coincidint amb el mes del dia de la dona, per mitjà de l'aliança amb el servei de ginecologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que en serà el responsable. La cartera de serveis de ginecologia de l'hospital s'amplia també amb el control de les gestacions d'alt risc. A més, en un futur es preveu poder fer les ecografies morfològiques de les vint setmanes, que actualment es realitzen a Lleida.

Mentre, tant l'Hospital de Cerdanya com l'Espitau Val d'Aran han iniciat els tràmits administratius per poder implementar l'IVE farmacològic als seus centres, fet que podria ser una realitat en els pròxims mesos. D'altra banda, continua obert el procés d'autorització per part de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) a dues clíniques privades de la ciutat de Lleida per tal que aquestes puguin dur a terme la interrupció voluntària de l'embaràs per via instrumental.

La coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert Garcia, ha celebrat que aquests moviments per part de Salut són una "molt bona notícia", però ha avisat que des dels col·lectius feministes "estaran molt atentes". "Salut ja va anunciar al novembre del 2020 que treballaria en aquest sentit i estem igual", ha afegit Aldavert, qui espera que la Generalitat doni els detalls claus sobre com es desenvoluparan aquest serveis.

D'altra banda, ha assegurat és la primera vegada que a la província de Lleida s’estan intentant negociar amb unes clíniques privades per fer avortaments instrumentals de 14 setmanes de gestació, però es mostra alerta. "Les concertacions amb les clíniques a Lleida s’han de seguir molt bé, perquè no sabem si els professionals tenen experiència en realitzar avortaments. Hi haurà gent especialitzada? Com funcionarà? Entenem que ja s’ha decidit externalitzar aquest servei perquè no ho assumeixen cap hospital públic. És per què no hi ha professionals formats o perquè la majoria són objectors de consciència?", es pregunta Aldavert.

Aldavert: "Portem 40 anys de retard"

Així mateix, ha apuntat que al Pallars s'obre la possibilitat de fer el farmacològic, però no l'instrumental. "Tornem a estar amb la situació que les dones del Pallars no podran escollir el mètode, sinó que hauran de baixar a Lleida o a Barcelona. Perquè si oferim farmacològics no oferim instrumentals?", s'ha qüestionat. Tot i que ha celebrat aquest canvi, ha recordat que s'ha aconseguit des de la lluita feminista. "Portem 40 anys de retard", ha reclamat. A més, ha subratllat que més enllà de les 14 setmanes les dones hauran de traslladar-se a Barcelona, tot i que aquests casos representen menys del 8%. En el cas de les dones que estiguin embarassades de més de 22 setmanes de gestació, dubta que canviï pas res, perquè hauran de passar pel comitè clínic que ha de valorar i autoritzar si poden avortar o no, comitès que estan situats a l'Hospital Clínic i Vall d'Hebron.



Poder avortar a qualsevol lloc de Catalunya

Des de la campanya per un avortament lliure i gratuït, en la qual participen col·lectius feministes com Ca la Dona, s'han aliat amb les dones del Pallars, Lleida, Manresa, Terres de l'Ebre, l'Empordà i la Cerdanya per acabar amb la desigualtat territorial respecte a l'accés a l'avortament. "Volem un canvi de llei en l'àmbit estatal, que s'eliminin els tres dies de reflexió, el Comitè clínic a partir de les 22 setmanes, però també reclamem acabar amb la desigualtat territorial i l'objecció de consciència", ha apuntat Aldavert. Tot i que sap que no es poden publicar els noms dels objectors, sí que reclama que les dones puguin saber on poden trobar objectors i que "el servei per l'avortament estigui garantit a tot arreu amb la millor qualitat possible".