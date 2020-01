De les "eleccions immediates" que volen PSC, Cs i PP, al respecte d'ERC i Comuns

L’anunci de Torra de convocatòria d’eleccions a Catalunya un cop el Parlament aprovi els pressupostos ha provocat reaccions diverses en els diversos grups polítics. El PSC, Cs i PP volen eleccions immediates, tot i que els socialistes defensen que ha de ser el mateix president de la Generalitat qui ha de convocar-les, mentre que els dos partits de la dreta espanyolista advoquen perquè Torra sigui cessat. En canvi, els comuns celebren la proposta de Torra, en entendre que els pressupostos són "necessaris".



Finalment, també ha arribat una valoració d’ERC, segurament la més esperada, en què el partit republicà manifesta "el seu respecte per la posició" de Torra "i les decisions sobre el calendari electoral que se’n deriven, atès que és l’única persona facultada per prendre-les". En un comunicat difós després de la reunió de la seva permanent, Esquerra assegura que comparteix les "conclusions principals" de la compareixença de Torra, és a dir, "que al país li calen de manera urgent uns pressupostos" i que "cal activar la via política posant en marxa la Mesa de Negociació amb l’Estat".



En el text el partit també assegura que treballarà, "com fins ara", per "seguir avançant cap a la República Catalana". I en un missatge implícitament dirigit a JxCat afegeix que té clar "que el nostre adversari no és altre que l’Estat i la repressió amb què castiga el conjunt del moviment independentista".

Pel que fa a la resta de partits, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha declarat al Parlament que "no té sentit aprovar pressupostos per part d'un Govern que no els ha de gestionar". "Si guanyem les eleccions, ens comprometem aprovar pressupostos abans que acabi l'estiu", ha afegit, tot i que reconèixer que tot plegat dependrà de la correlació de forces que sorgeixi de les urnes.



Cs i PP han insistit en la via repressiva. El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que "cessi" el Torra i convoqui eleccions. Dit amb altres paraules, el partit de dretes vol un altre 155, que permetria "cessar-lo aplicant la Constitució". El diputat del PP Santi Rodríguez també vol el cessament de Torra, perquè, segons ell, "ja no és president". A més a més, ha anunciat la presentació d’una querella per "usurpació de funcions" si Torra no deixa la presidència.

Finalment, la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha opinat que la decisió de convocar eleccions immediatament després d’aprovar els comptes és "assumir la realitat", perquè "la legislatura no té recorregut i està tocant el final". Per a Albiach, els pressupostos són "necessaris". En aquest sentit, ha demanat que ni els comptes ni la taula de diàleg no siguin utilitzats com a "eines partidistes".