Les entitats independentistes reclamen unitat als partits en l'homenatge al paper de la Catalunya del Nord l'1-O

Les entitats independentistes han exigit "unitat" als partits durant l'acte d'homenatge al paper que va jugar la Catalunya Nord en l'organització del referèndum de fa quatre anys, a Illa. En la línia de la commemoració feta aquest matí davant l'Escola Ramon Llull, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que cal "més unitat que mai" per avançar cap a la independència i ha subratllat que "no hi ha exili, presó ni operació d'Estat que pugui aturar el poble de Catalunya".



Òmnium, ANC i AMI han reivindicat l'1-O i han remarcat a l'Estat espanyol que ningú demanarà "perdó": "Voldríem que diguéssim que ens vam equivocar, doncs no ho farem". L'acte, que s'ha fet a Illa, on "durant setmanes" hi va haver les urnes amagades, ha aplegat unes 400 persones. "Aquesta és la lliçó de l’1-O: quan anem units som invencibles", ha afirmat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha instat a "recuperar aquesta força".

L'expresident Carles Puigdemont ha participat a l'acte mitjançant un missatge telemàtic, en què qualificat l'1-O de "victòria històrica" contra l'Estat, "que ho va disposar absolutament tot per impedir-ho". El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha instat a "plantar cara a l'estat repressor" i ha agraït la participació dels alcaldes i alcaldesses durant el referèndum.

Durant l'acte també ha parlat l'alcaldessa dels Banys d'Arles, Marie Costa, que ha estat fortament ovacionada pels assistents. "Aquí tots vam entendre el repte i la rellevància del combat. Es van fer les paperetes, es van guardar les urnes i es van portar al Principat", ha explicat. L'acte ha finalitzat amb una marxa de vehicles que han traslladat diverses urnes del referèndum de l'1 d'octubre fins a Figueres on s'ha celebrat la segona part de la iniciativa impulsada per les entitats independentistes consistent en un concert on està previst que es realitzin també diversos parlaments.