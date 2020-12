Les estacions d'esquí catalanes decideixen no obrir fins després del pont de la Puríssima

L'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya ha decidit no obrir pistes abans del 9 de desembre, sempre que s'hagi passat al tram 2 i el confinament de cap de setmana sigui d'àmbit comarcal, i les condicions de neu ho permetin. La decisió s'ha pres en base a la prudència i a prioritzar la salut dels visitants, treballadors i persones que viuen a l'entorn dels complexos.



En un comunicat, l'associació explica que a les estacions d'esquí no els sembla "raonable" obrir pistes en ple pont de la Puríssima, amb el "pic d'afluència" de turistes previst a les zones de muntanya, i en un moment on encara s'ha de validar el funcionament de tots els protocols de seguretat contra la Covid-19. Les estacions d'esquí han pres aquesta decisió amb l'objectiu de preservar la resta de la temporada atesa la importància cabdal que té el sector per a l'economia de les comarques de muntanya, que es quantifica en centenars de milions d'euros anuals.

Prèviament, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, empresa pública que controla les estacions de Vallter, La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, ha explicat a TV3 que prendran mesures per evitar aglomeracions a les taquilles de compra de forfets, en el lloguer d'esquís i als telecadires. Així, es podrà comprar els forfets i llogar els esquís a l'avançada, i que les cues que hi hagi seran "tan llargues com calgui, per respectar les distàncies de seguretat", d'1,5 o 2 metres. Als telecadires, telecabines i telefèrics caldrà portar la mascareta i s'aconsella fer silenci.



Alhora, Font ha assegurat que la situació de les estacions catalanes és diferent de la d'altres països europeus perquè hi ha menys activitat a l'entorn "en festes i trobades de grups". De fet, França, Alemanya i Itàlia ja han anunciat que no obriran les estacions fins passades les festes nadalenques i pressionen Àustria i també l'Estat espanyol perquè facin el mateix. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha manifestat que és un context que "cal tenir en compte".

Catalunya disposa de 16 estacions d'esquí, deu d'alpí i sis de nòrdic. Sis estan en mans públiques a través de FGC (de Vallter, La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll), mentre que Baqueira Beret, Tavascan, Port del Comte i Masellen completen el mapa de les estacions d'esquí i Virós-Vallferrera, Sant Joan de l'Erm, Tuixent – la Vansa, Aransa, Lles i Guils – Fontanera són les estacions de nòrdic.