Les estacions d'esquí que gestiona FGC preveuen obrir el 2 de desembre 

Ha costat, però finalment la neu ha tenyit de blanc bona part del Pirineu català. Unes condicions que han permès posar data d'obertura a les estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que preveuen donar el tret de sortida a la temporada d'hivern 2022-2023 el primer cap de setmana de desembre. Així, tant Boí Taüll, com Espot, Port Ainé i Vallter treballen per obrir el dia 2. La Molina també ho té previst fer en aquesta data, tot i que es podria avançar si la neu ho permet.

En el cas de Vall de Núria, el servei del tren cremallera es reprendrà el 2 de desembre i un dia més tard, el 3, es posaran en marxa el Parc Lúdic i les activitats d'hivern. A més, si les condicions acompanyen, també s'obrirà l'estació d'esquí. Baqueira Beret preveu donar el tret de sortida a la temporada d'hivern 2022/2023 aquest dissabte. Les estacions d'Andorra (Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís) també preveuen obrir el pròxim 2 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Mesures d'eficiència energètica

En un any on el context energètic és més condicionant que en temporades anteriors, totes les estacions aplicaran mesures d'eficiència energètica de forma variable, en funció de l'estat de les pistes i l'afluència de visitants. Així, es prendran mesures d'estalvi tenint en compte diversos paràmetres, entre els quals hi ha també la qualitat de la neu i les condicions meteorològiques. Això sí, l'objectiu és que l'usuari no ho noti, segons han explicat des de la companyia en un comunicat.

Les mesures que s'aplicaran passaran per prioritzar la producció de neu en els períodes energètics més econòmics i quan les condicions de temperatura i humitat siguin les més òptimes. També hi haurà un control exhaustiu dels gruixos de neu per no produir-ne més de la necessària. A més, s'afavorirà la reducció del consum de combustible de les màquines de preparació de pistes, adaptant-la a la qualitat de la neu, entre d'altres mesures d'estalvi.