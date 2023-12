Les infeccions per VIH a Catalunya repunten lleugerament el 2022, però són la meitat que fa una dècada

Catalunya ha registrat un lleuger repunt de les infeccions per VIH. En concret, el 2022 es van diagnosticar 460 nous casos, cosa que suposa una taxa de 5,9 casos per cada 100.000 habitants. Una xifra lleugerament més alta que la del 2021, quan se'n van registrar 431. Són dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, fetes públiques aquest divendres, Dia Mundial de la Sida.

Malgrat aquest lleuger augment, la tendència va clarament a la baixa, ja que en l'última dècada les infeccions per VIH s'han reduït a la meitat, passant d'11,8 casos per 100.000 habitants l'any 2011 fins als 5,6 casos per 100.000 habitants el 2021. Aquest descens gradual, segons ha apuntat el Departament de Salut en un comunicat, es deu en bona part a l'expansió del tractament, que no va ser universal fins al 2015, així com a l'augment de l'ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP), a la pandèmia de la Covid-19 i a l'ampli ventall d'intervencions desplegades en tots els àmbits durant aquests anys.

Entre les actuacions, també destaca el pla per a l'accessibilitat al preservatiu, amb més de 2 milions de preservatius interns, externs i lubrificants distribuïts gratuïtament; la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes de distribució de xeringues –se n'han repartit 741.646 a través de més de 600 agents–; i el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries, amb 1.632.923 milions a 58 projectes de 30 entitats.



32.579 persones amb VIH a Catalunya

Tenint en compte els nous casos del 2022, s'estima que a Catalunya 32.579 persones viuen amb VIH i que la mitjana d'edat entre els infectats és de 37 anys. El perfil de la gent amb el virus no ha variat significativament al llarg dels anys: en l'última dècada, sempre s'ha donat sobretot en homes, entre el 80% i el 90% del total, i la via de transmissió majoritària continua la sexual, sobretot entre homes del mateix sexe, que representen el 57% dels casos.



La taxa de diagnòstics de VIH és més alta a Barcelona ciutat que a la resta de regions sanitàries

D'altra banda, segons dades de 2021 obtingudes per l'ACN a través d'una consulta de Transparència, la taxa de diagnòstics és més alta a Barcelona ciutat que a la resta de regions sanitàries. A la capital catalana, la ràtio el 2021 era de 12 casos, mentre que a l'àrea de Lleida, en segon lloc, era de 8,8.

Al llarg de l'última dècada, l'origen dels infectats s'ha capgirat. Fins al 2016, la majoria dels nous diagnòstics eren de persones amb nacionalitat espanyola, però des de l'any 2017 ja no és així, perquè més de la meitat ja són estrangers. La dada més recent, obtinguda per l'ACN, és del 2021, quan un 57% dels 431 casos van ser de persones de fora de l'Estat.

Actualment a Catalunya, el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d'aquestes estan en tractament i el 98% d'aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable. Per això, Salut s'ha marcat assolir l'objectiu 95-95-95 marcat pel 2025.