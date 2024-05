Les jugadores del Barça de futbol celebren la Champions amb una afició blaugrana totalment entregada 

Centenars d'aficionats i aficionades del Barça han omplert aquest diumenge al vespre la plaça Sant Jaume de Barcelona per celebrar la Champions aconseguida per l'equip de futbol femení aquest dissabte. Les jugadores i la resta de l'equip, juntament amb els directius del club, han participat en la recepció a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, on han estat rebudes pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès i l'alcalde Jaume Collboni.

Els millors moments de la celebració a la Plaça Sant Jaume 🔝🌟 pic.twitter.com/azDud8QGdW — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 26, 2024

Els aficionats han omplert la plaça de gom a gom per rebre aquest diumenge a la tarda la comitiva del Barça per commemorar la tercera Champions de la història de l'equip femení, aconseguida a Bilbao davant l'Olympique de Lió.

Les jugadores, el cos tècnic i membres de la Junta Directiva han sortit al balcó de la Generalitat per adreçar-se a l'afició, que les han rebut amb gran eufòria. Les jugadores també també han ofert a l'afició els quatre títols aconseguits aquesta temporada, que a més de la Champions inclou la lliga, la copa i la supercopa.