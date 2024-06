Les obres a l'R4 i R8 de Rodalies, entre Castellbisbal i Molins de Rei, duraran tot l'estiu

Adif ha iniciat aquesta setmana les obres a les línies R4 i R8 de Rodalies, entre Castellbisbal i Molins de Rei, per adequar la via a l'ample internacional. La circulació estarà tallada en aquests trams fins a l'11 de setembre.

Per garantir la mobilitat, Renfe ofereix una alternativa amb autobusos que estan sincronitzats amb els horaris del servei de Rodalies i mantindran la freqüència actual de trens. En concret, Renfe disposa de 25 autobusos que oferiran unes 20.000 places al dia entre Martorell Central, Castellbisbal i Molins de Rei per a l'R4, i entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat per a l'R8.

El tall a l'R4 entre Castellbisbal i Molins de Rei es mantindrà fins a l'11 de setembre i, el 26 d'agost, les restriccions s'ampliaran fins a l'estació de Martorell Central. A l'R8, el tall afecta el tram entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat.

En paral·lel, a l'R4 es manté el tall entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca els dies feiners de les 08.00 a les 19.00 hores, i de les 21.30 a les 22.30 de la nit. Adif executa obres en aquest punt per adaptar a l'ample estàndard el nus ferroviari de Castellbisbal.

Comencen dos mesos d'obres al metro de Barcelona

En paral·lel, el metro de Barcelona també ha iniciat aquest dimarts obres que comportaran talls parcials durant dos mesos a les línies L5, L2, L4 i L10 nord. Segons informa TMB, alguns dels treballs s'han avançat per evitar que coincideixen amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que es farà del 22 d'agost al 27 d'octubre.

Es tracta d'uns treballs per rebaixar el nombre d'incidències i millorar la seva fiabilitat, solucionar vibracions a diferents trams, ampliar la capacitat d'algunes línies i l'accessibilitat d'algunes estacions. En total, s'invertiran 25 milions i més del 60% del pressupost anirà a l'L5, on s'actuarà entre el 25 de juny i l'1 de setembre. A l'L2 es treballarà entre el 25 de juny i el 25 d'agost, a l'L4 entre el 27 de juliol i el 22 d'agost i a l'L10 nord entre el 5 i 25 d'agost.