Comencen dos mesos d'obres amb talls parcials a quatre línies del metro de Barcelona: aquestes són les afectacions

El metro de Barcelona inicia aquest dimarts obres que comportaran talls parcials durant dos mesos a les línies L5, L2, L4 i L10 nord. Segons informa TMB, alguns dels treballs s'han avançat per evitar que coincideixen amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que es farà del 22 d'agost al 27 d'octubre.

Es tracta d'uns treballs per rebaixar el nombre d'incidències i millorar la seva fiabilitat, solucionar vibracions a diferents trams, ampliar la capacitat d'algunes línies i l'accessibilitat d'algunes estacions. En total, s'invertiran 25 milions i més del 60% del pressupost anirà a l'L5, on s'actuarà entre el 25 de juny i l'1 de setembre. A l'L2 es treballarà entre el 25 de juny i el 25 d'agost, a l'L4 entre el 27 de juliol i el 22 d'agost i a l'L10 nord entre el 5 i 25 d'agost.

On es faran els talls?

A la línia L5, la blava, no hi haurà circulació de trens entre Cornellà Centre i Collblanc. TMB posarà dos busos especials, amb una freqüència de pas d'entre tres i quatre minuts. El primer farà aquest recorregut de l'L5, però no s'aturarà a Can Vidalet. En canvi, sí passarà per les estacions de l'L1 Rambla Just Oliveras, que té enllaç amb Rodalies, i Can Serra. També connectarà amb l'L9S/L10S a Collblanc; amb el Trambaix (Cornellà Centre (també connexió amb Rodalies) i Ernest Lluch). El segon bus especial farà el trajecte Can Serra - Can Vidalet, per garantir la connexió d'aquesta estació amb la resta del metro amb l'enllaç de l'L1 (Can Serra).

Mapa dels talls al metro de Barcelona durant aquest estiu del 2024. — TMB

A l'L2, la lila, el tall es farà entre Paral·lel i Sagrada Família. TMB informa que la principal alternativa es farà amb el reforç de més trens a la xarxa del subsol, entre un 6% i 12%. També suggereix utilitzar les línies d'autobús com la D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana), que fa el trajecte complet pel tram afectat (excepte l’estació de Monumental), la H12 (Gornal - Besòs Verneda) i la H16 (Passeig Zona Franca -Fòrum Campus Besòs).

A la línia 4, la groga, els treballs seran entre les estacions de Selva de Mar i la Pau i s'allargaran gairebé un mes, del dissabte 27 de juliol al dijous 22 d'agost (ambdós inclosos). TMB oferirà un servei especial d'autobús en el tram afectat i la resta de la línia, entre Trinitat Nova i Selva de Mar, funcionarà amb normalitat. Les obres serviran per millorar l'accessibilitat de l'estació de La Pau i renovar la senyalització.

A l'L10 nord les obres seran de més curta durada, del 5 al 25 d'agost, i afectaran el tram entre Gorg i La Salut, a Badalona. En aquest punt es reduiran vibracions a la zona i el cost serà d'un milió d'euros. També s'habilitarà un bus especial que cobrirà el trajecte.