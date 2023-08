Les obres per urbanitzar l'interior de Can Ricart començaran la primavera del 2024

Després d'anys arrossegant el projecte i de diverses propostes fallides, l'Ajuntament de Barcelona finalment ha fet un pas endavant en la transformació de Can Ricart, situat al barri de Provençals del Poblenou, al districte de Sant Martí, a la zona nord del 22@.

La Comissió de Govern del consistori ha aprovat aquest dijous el projecte d'urbanització de Can Ricart, que preveu convertir l'interior de l'antic complex fabril en un nou espai veïnal amb més presència de verd i la rehabilitació del conjunt patrimonial, entre altres.

Les obres d'urbanització, que seran impulsades a través de l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU), tindran un pressupost d'execució de 12,8 milions i es finançaran principalment a través de promotors privats. Els treballs començaran la primavera de 2024 i s'acabaran a principis del 2025.

Futur Campus de les Arts de la UB i zones verdes

El projecte planteja una nova ordenació que inclou l'espai que envolta les naus de l'antic recinte industrial i les noves edificacions amb façana al carrer de Bilbao, Marroc, Perú i al passatge interior d'Emília Coranty. En concret, es preveu la rehabilitació de diversos edificis del conjunt de Can Ricart, alguns destinats a la Universitat de Barcelona, i altres edificacions per a oficines i usos municipals.

També es construirà una residència d'estudiants i habitatges privats, a més de la promoció existent d'habitatge públic al carrer de Bolívia amb el carrer d'Espronceda.

Pel que fa al verd, hi haurà una vuitantena d'arbres de nova plantació per oferir zones d'ombra i es crearan noves zones verdes i parterres amb plantes arbustives. A més, a l'extrem proper a la cruïlla dels carrers de Bilbao i Marroc s'hi ubicarà una font ornamental en forma de bassa naturalitzada.

Lluita veïnal

Aquest complex fabril, que es va construir al segle XIX i ocupa l'equivalent a quatre illes de l'Eixample, es va salvar de l'enderrocament al qual el sentenciava el pla urbanístic del 22@ gràcies a la lluita veïnal del barri del Poblenou. El 2007 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), però això no va impedir el seu deteriorament amb el pas dels anys i la inacció de l'administració.

Durant tots aquests anys, han estat diversos els projectes que s'han anunciat per a donar un nou ús a aquest conjunt històric, però mai s'han arribat a materialitzar. El 2015, l'Ajuntament de Barcelona va cedir aquest espai de 6.800 m² a la Universitat de Barcelona (UB) per construir el Campus dels Arts, però el projecte no es va iniciar mai per la falta de pressupost.

Aquest projecte se suma a altres propostes fallides, com la Casa de les Llengües –impulsada per l'Ajuntament i la Generalitat– o el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials –també iniciativa de la UB.

En l'actualitat, una petita part del recinte de Can Ricart, el que està en més bones condicions, l'ocupen projectes socials del barri. Es tracta del Casal de Joves de Can Ricart, l'únic equipament juvenil municipal del barri, que va obrir les seves portes el 2015; un petit local de l'associació Taula Eix Pere IV, una plataforma veïnal que treballa per a enfortir el teixit associatiu i els projectes comunitaris del Poblenou; i la fàbrica de creació artística Hangar.