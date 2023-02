Les ocupacions a Barcelona baixen un 18,5% el 2022 respecte del 2019

La tendència a la baixa d'ocupacions a la ciutat de Barcelona s'ha mantingut aquest 2022, com venia passant els anys 2019, 2020 i 2021. Tant és així, que el descens ha estat d'un 18,5% si prenem com a referència les dades de 2019, segons informa l'Ajuntament de Barcelona citant les dades oficials dels Mossos d'Esquadra.

En plena polèmica i preocupació dels moviments socials de defensa de l'habitatge per la iniciativa legislativa contra les ocupacions presentada al Parlament per Junts, les xifres a la capital catalana indiquen que la situació i la tendència està lluny de l'alarmisme amb que es justifiquen aquest tipus de mesures punitives. Així, en el període que va des de 2019 fins al tercer trimestre de 2022, a la ciutat de Barcelona les denúncies d'ocupacions s'havien reduït ja un 17%, i en el global de l'any s'ha acabat augmentant la diferència. Si comparem només les dades dels quarts trimestres, la baixada de les denúncies per ocupacions el 2022 és d'un 22,5% respecte al 2019.

El consistori barceloní vincula directament aquesta tendència a la baixa en les ocupacions a la inversió en polítiques d'habitatge. "Com ja vam destacar a l'informe anterior, aquesta important disminució de les ocupacions està directament relacionada amb la forta inversió municipal en polítiques d'habitatge", remarca en un comunicat.

L'Ajuntament de Barcelona també remarca que aquesta tendència a la baixa és "oposada" a la tendència que es dona a Catalunya i a l'Estat. Citant dades del Ministeri de l'Interior, detalla que les ocupacions del 2019 al 2021 havien anat incrementant-se, concretament un 15% a l'Estat i un 10% a Catalunya.

Les dades d'ocupacions dels darrers quatre anys. — Ajuntament de Barcelona

"A major inversió en polítiques d'habitatge, menys son les ocupacions", insisteixen els responsables municipals. La nota també remarca que les dades del quart trimestre de 2022, en comparació a les del 2019, ho certifiquen.

Demandes als governs

La institució municipal aprofita per llançar dues demandes, a Catalunya i a l'Estat. D'una banda, insisteix a la Generalitat de Catalunya que posi a disposició de la Mesa d'Emergències els 1.300 habitatges "que deu".

D'altra banda, demanen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aposti per una la Llei de l'habitatge "efectiva". "Per això, ha de contemplar la regulació dels preus del lloguer i l'obligació dels grans tenidors a fer oferta de lloguer social", remarquen.