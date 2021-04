Les primeres dosis de la vacuna de Janssen es destinaran a persones d'entre 70 i 79 anys

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat aquest dilluns que les primeres dosis de la vacuna Janssen -també coneguda com a Johnson & Johnson- que arribaran a l'estat dimecres a primera hora es destinaran a persones d'entre 70 i 79 anys. Se sumaran a les de Pfizer i Moderna per al mateix grup d'edat. Segons Darias, ara per ara ja hi ha més de 10 milions d'espanyols amb una dosi administrada, i més de tres milions de persones tenen la pauta completa. Aquesta setmana les vacunes de Pfizer aniran destinades al reforçament de la segona dosi dels majors de 80 anys. La previsió és que durant aquest trimestre arribin a Espanya 5,5 milions de dosis de la vacuna de Janssen, de les quals 800.000 haurien de destinar-se a Catalunya.



A Catalunya ja s'han administrat més d'1,3 milions de primeres dosis, el que significa que ja estan vacunada el 16,8% de la població -el 19,9% de la major de 16 anys-, segons les darreres dades del Departament de Salut. La ministra no ha aclarit aquest dilluns quina decisió adoptarà el seu ministeri respecte a la segona dosi per a les persones de menys de 60 anys que han rebut la vacuna AstraZeneca, ara reservada només a persones amb una edat superior. Segons Darias, el ministeri està "analitzant diversos escenaris" i donarà a conèixer la decisió en el futur.



La ministra s'ha centrat en les grans xifres i ha recordat que l'Estat rebrà 38 milions de dosis de vacunes contra la Covid aquest segon trimestre del 2021. A l'abril, segons la ministra, ja s'estan rebent 1,2 milions de dosis de vacuna cada dilluns i per tant "el ritme de vacunació es va accelerant".