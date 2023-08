Les principals festes majors i d'estiu de Catalunya de mitjans d'agost

Ens endinsem a l'agost, un més tradicionalment molt lligat a les festes majors i d'estiu, on bona part dels municipis catalans celebren algunes de les jornades més esperades per a petits i grans. La tradició, la música, la festa i les activitats per a tots els públics omplen carrers i places en unes jornades de germanor i cohesió local.

Per això, us recomanem fins a 10 festes majors i d'estiu que se celebren a Catalunya en els pròxims dies. De les festes majors de Roses fins a les de Deltebre, passant per Manlleu, Gràcia o Cardedeu, així com Les Nits Daurades de Salou. N'hi ha per triar i remenar, amb el pic el 15 d'agost, ja que és la Mare de Déu d'Agost.

Festa Major d'Olost

A Olost (Lluçanès) la Festa Major ja va arrencar el passat divendres 4, i s'allarga fins el proper dimecres 16. Entre la programació hi destaca oferta per a tots els públics, a més de la tradició i les activitats habituals en els darrers anys. El dijous 10 es farà el pregó i l'inici habitual, divendres 11 el correfoc i dimarts 15 l'ofici i la ballada de gegants, per destacar alguns dels actes, més enllà de l'oferta musical i nocturna.

Les Nits Daurades de Salou

A Salou (Tarragonès) se celebren Les Nits Daurades, el que vindria a ser una festa major d'estiu, entre el dissabte 5 i el dimecres 16. Correfoc, castell de focs, cercavila, missa i processó no poden faltar en la programació d'aquesta festa, on destaca també especialment el ball i la música. Dimecres 16 també se celebra el Summer Live 23, enguany amb noms com el d'Álvaro Soler al capdavant.



Festa Major de Cubelles

Del dia 10 fins al 16 se celebren els actes centrals de la programació de la Festa Major de Cubelles (Garraf), amb activitats prèvies ja des de finals de juliol. Dissabte 12 i diumenge 13 arribaran els primers actes importants, mentre dilluns 14 es faran activitats tradicionals com el pregó, la cercavila popular, el castell de focs d'artifici, la cercavila nocturna o el ball de l'empalmada. Dimarts 15 trobem la resta del gruix d'activitats, amb més tradició, concerts i ball.



Festa Major de Roses

També a partir del dijous 10 i fins al dimarts 15 arriba la Festa Major de Roses (Alt Empordà). Teatre, fira i barraques, concerts i balls, animació infantil, sardanes, activitats esportives, així com la tradició amb correfocs, gegants, o l'acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses del dimarts 15. De la programació destaquen especialment els concerts gratuïts al Recinte Firal del Càmping Bahia, amb noms com Flashy Ice Cream, Buhos, El Pony Pisador o Balkan Paradise Orchestra.



Festa Major de Cardedeu

Entre el divendres 11 i el dimarts 15 també arriba una Festa Major de Cardedeu (Vallès Oriental) especialment farcida d'activitats. El divendres arrancarà amb actes tradicionals com el repic de campanes, el seguici, o el ball del verro, ball de figures i carretillada. La tradició segueix en la resta de la programació, amb els trabucaires, correfocs i els entremesos del 15 ja dimarts, i estarà especialment acompanyada de música i ball, espectacles i altres activitats per a tots els gustos.

Festa Major de Manlleu

Com és habitual, durant la primera quinzena d'agost se celebra la Festa Major de Manlleu (Osona), enguany entre els dies 11 i 16. Hi trobem una programació amb actes per a tots els públics i per a tots els gustos, on destaca la jornada del dilluns 14, on apareix una Serpent de llegenda i la ciutat l'acull amb una gran celebració, l'anomenada Festa del Serpent. Cursa vertical, cantabars, jocs tontos, correfoc, bingo i concurs d'arrossos algunes de les altres activitats de la festa major.



Festa Major de Deltebre

Del divendres 11 al diumenge 20 se celebra també la Festa Major de Deltebre (Baix Ebre), amb variats esdeveniments per a tota la família: des de cercaviles fins a concerts, activitats infantils, concerts, balls i àpats populars, així com la baixada d'autos locos o els tradicionals esdeveniments taurins. Sota el lema La qüestió és giro!, enguany destaca el canvi d'ubicació de les festes, entorn del Parc Fluvial del Delta, així com l'especial atenció a la inclusió i a la reducció de residus.

Festa Major de Sant Roc d'Arenys de Mar

La Festa Major de Sant Roc se celebra dilluns 14, dimarts 15 i dimecres 16. Al llarg dels tres dies centrals de la programació de la festa, geganters, empestats, macips i dansaires ompliran els carrers i places de la vila d'Arenys de Mar (Maresme), així com la música i els valls de vespres i nits. El dia 16 d'agost és el central, ja que se celebra el vot de vila, en honor a Sant Roc. La llegenda detalla que l'any 1607 va alliberar el poble de la pesta, i des d'aleshores els nois joves i especialment els solters de la localitat (macips) reprodueixen en aquesta data l'acte de benedicció.

Festa Major de Martorell

Durant les mateixes jornades, del 14 al 16, se celebra també la Festa Major de Martorell (Baix Llobregat), un dels moments més esperats de l'any on martorellencs i martorellenques surten als carrers i places per gaudir amb intensitat de la programació festiva. La seva agenda contempla actes de cultura popular i música actual, passant per esport, cinema, art, comerç o gastronomia, entre altres. Dilluns es farà el pregó amb Xavi Coral, a més del seguici amb la cercavila i els balls, i la cercanit nocturna. Pastora Soler, El Pony Pisador o Figa Flawas són alguns dels artistes que passaran per la localitat.



Festa Major de Gràcia

Del dimarts 15 al dilluns 21 se celebrarà aquesta tradicional Festa Major de Gràcia de Barcelona, que enguany mantindrà fins a 23 espais guarnits, així que les comissions del veïnat resisteixen. Dies carregats d'una programació de tradició, música, activitats per a tots els públics i molta festa, entre les novetats hi ha que Mozart i Verdi estan entre els primers carrers a rebre una placa commemorativa als més de 100 anys de trajectòria festiva. Suma per primera vegada un Acte Multiconfessional per obrir la participació en la festa de totes les creences presents a la Vila de Gràcia. I enguany la festa impulsa un pla econòmic per ajudar a programar activitats que visibilitzin els valors de l'entitat a les comissions.