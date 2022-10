Les reaccions de l'oposició a la marxa de Junts: entre reunions extraordinàries i crides a fer una "majoria progressista"

La decisió de Junts de sortir del Govern, confirmada aquesta tarda de divendres, provoca un previsible terratrèmol a la política catalana i el gruix dels partits de l'oposició han trigat poca estona a reaccionar-hi. La forma de fer-ho, però, canvia molt en funció de la formació i, en aquest sentit, les mirades se centren especialment en com actuaran a partir d'ara el PSC i En Comú Podem, les dues forces amb qui és més probable que l'executiu en solitari d'ERC pugui assolir-hi acords en qüestions tan fonamentals com els pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent.



El PSC ha anunciat que ha convocat per dilluns una reunió extraordinària de la seva Comissió Executiva per abordar nova situació. Els socialistes tractaran la "greu situació oberta" a Catalunya per la crisi entre ERC i JxCat. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, presidirà la reunió, i serà l'encarregat de fer la roda de premsa posterior. La nova situació ha col·locat el PSC al centre de l'escenari polític català.

El secretari general del PSOE i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha valorat la situació des de Praga, on està per una reunió informal del Consell Europeu. Sánchez ha apuntat que, en moments "complicats" per a la societat catalana i espanyola, "l'estabilitat dels governs és fonamental". En aquest sentit, el president espanyol ha assegurat que el seu partit treballarà "pel bé de l'interès general" i que "sempre tindrà estesa la mà del diàleg". "Tenim molta feina al davant, i hem de protegir els treballadors i les empreses", ha afegit.

En Comú Podem ja estava negociant des de fa setmanes els pressupostos de la Generalitat amb el Govern, en concret amb un dels consellers, Jaume Giró, que sortirà ara de l'executiu arran de la decisió de Junts. La seva líder, Jéssica Albiach, ha lamentat que "dos anys perduts i un govern trencat, enmig d'una crisi econòmica, mai és una bona notícia". Alhora, però, ha mostrat que veu el nou escenari com una oportunitat i ha comentat que "la ciutadania necessita governs forts i estables. A partir d’avui s'obre una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista".​

Tot i ser clau en la investidura d'Aragonès, la CUP ja fa molts mesos que ha adoptat una posició molt crítica amb el Govern i la seva diputada Laia Estrada considera que a partir d'ara "Si ERC no es desvia de l'agenda del reencuentro, seguirà governant gràcies al suport del PSC i els Comuns (com fins ara), i JxC passarà a l'oposició per reclamar a ERC que faci allò que ells tampoc no han fet durant tot aquest temps".

La hipotètica aliança d'ERC amb el PSC també la preveu el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, que considera que Illa "sortirà al rescat" del Govern, un relat que coincideix amb el de la líder de Cs, Inés Arrimadas.