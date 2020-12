Les residències faran test d'antigens a tots els usuaris abans de festes i PCR després

Totes les residències de Catalunya faran un test ràpid d'antigen a tots els residents entre el 21 i el 24 de desembre i, després de Nadal, un cribratge universal amb PCR. Així consta al protocol operatiu sobre la interacció entre residents, familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran, aprovat per Salut. El document afirma que es prioritzaran les sortides llargues dels residents "de com a mínim tres dies o més" i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. En cap cas s'autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, que puguin donar lloc a multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla. Excepcionalment es permetran sortides d'un dia o de cap de setmana, i els centres podran dur a terme tests ràpids als familiars que visitin els avis a les residències.

Pel que fa als passeigs terapèutics pels voltants de la residència amb familiars, es faran assegurant les mesures de protecció, i en tornar, no caldrà fer cap prova o test als residents. El protocol inclou també que les residències maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites de familiars. La recomanació és que hi vagin tres persones simultàniament.



A més, es recomana als familiars tenir especial cura durant els set dies anteriors a la visita o sortida, evitant qualsevol interacció amb persones de fora de la bombolla de convivència. A més, sempre que hi hagi una sortida d'un resident s'haurà de signar una autodeclaració responsable en què es garantirà l'aplicació de les mesures de protecció i el coneixement del risc de no seguir les recomanacions.



El Departament de Salut ha indicat que totes les mesures que contempla el protocol són de caràcter excepcional per a aquestes dates i "estan supeditades a l’evolució dels indicadors epidemiològics i a les recomanacions de Salut Pública".

Els morts a la residència de Tremp ja són 58

El brot de covid-19 que afecta la Residència Fiella de Tremp ha causat la mort de tres usuaris més de l'equipament, amb la qual cosa la xifra de defuncions puja fins a 58. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, hi ha 22 residents més que continuen contagiats, nou dels quals es troben a l'Hospital Comarcal del Pallars. Entre els treballadors del centre de la capital del Pallars Jussà hi ha 35 casos positius de coronavirus.



Salut va informar aquest dimarts que 55 usuaris més ja han acabat l'aïllament i haurien superat la malaltia. El Departament va intervenir el centre el 28 de novembre en detectar una "situació descontrolada", una acusació que el patronat de la residència ha negat.