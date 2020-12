Argimon alerta que cal frenar la desescalada per un empitjorament greu de les dades de la pandèmia a Catalunya

El secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha alertat a Catalunya Ràdio d'una tercera onada imminent a Catalunya i ha avançat que les dades de la pandèmia es disparen. Ha explicat que el Departament de Salut treballa en un nou mètode de càlcul dels indicadors, el qual, segons l'últim recompte, estableix que entre el 6 i el 15 de desembre el nombre de positius arriba a 11.800 i la velocitat de propagació (Rt) està entre el 1'45-1'50. "El risc de rebrot puja", ha avançat. Aquest mètode es basa en el tests d'antígens i no les PCR i donen una foto més "actualitzada".

Després de les declaracions d'Argimon, el Departament de Salut ha notificat que la velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, ha seguit pujant en les últimes hores i ha passat de l'1,11 notificat dimarts a l'1,22 d'aquest dimecres. El risc de rebrot també segueix creixent, ho fa 26 punts, fins als 245, i la incidència a 14 dies s'eleva de 211,77 a 215,01. S'han declarat 2.050 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 330.993 des de l'inici de la pandèmia. El 4,62% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 62 noves morts i el total és de 16.494. Hi ha 1.476 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 35 menys que en l'anterior balanç, i 345 persones a l'UCI, 6 menys.

Les sortides dels residents haurien de ser d'un "mínim de tres dies"

Argimon ha vinculat aquest augment dels principals indicador a la mobilitat i a la interacció social: "Una característica que és saludable, que és ser sociable, durant la pandèmia no és el millor. I això ens passarà factura emocionalment", ha reconegut. Tot i que ha refusat avançar les possibles mesures perquè "encara no estan preses", ha explicat que el Govern està estudiant tornar a limitar la mobilitat. "Si la causa és la mobilitat, haurem de pensar a anar enrere en el pla d'obertura. El Govern està analitzant aquesta situació, no només són aquestes quatre dades", ha puntualitzat. També s'ha mostrat partidiari d'endurir el pla de Nadal i ha afirmat que les sortides dels residents haurien de ser d'un "mínim de tres dies". Per la seva part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha assegurat al Congrés que proposarà a les comunitats endurir el pla de desescalada de Nadal si les dades epidemiològiques apunten a una tercera onada.



Respecte al pla de Nadal, Argimon tampoc ha volgut avançar gaire contingut, però ha repetit indicacions que ja ha explicat en altres ocasions: evitar les trobades innessaries, fer les reunions a l'aire lliure. "Podem veure a la nostra gent estimada passejant", ha suggerit. "No posarem un Mosso a cada casa", ha ironitzat respecte al possible augment de restriccions. Tot i aquest to irònic, ha explicat que actualment hi ha 345 ingressats a l'UCI, i que si s'hi afegeixen 400 o 500 més, "pràcticament tornem a convertir els hospitals en una UCI Covid".



Ara bé, tot i la pujada dels indicadors que s'ha dut a terme des de l'inici del pla reobertura, situació que els experts ja havien avançat, Argimon ha declarat que "no va ser un error començar la reobertura". "Nosaltres no som un país ric, i aquest equilibri l'hem de buscar", ha insistit el secretari. "Les grans corporacions seguiran guanyant diners, els bancs ens seguiran cobrant, i si no paguem ens desnonaran. Del que estem parlant és d'una cafeteria, del comerç, de la cultura... això és salut", ha protestat.



Tot i això, el secretari de Salut Pública ha negat que des del Departament de Salut tinguin clarament detectat quins han estat els focus de contagis. "El contagi és sempre molt difícil de saber o de conèixer. Si algú estava el cap de setmana del pont a les grans ciutats, va veure que als centres hi havia moltíssima gent", ha apuntat. És per això que reclama prendre les mesures el més ràpid possible i, d'aquesta manera, aconseguir que el pic de la corba sigui més baix.