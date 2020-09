Lesmes expressa l'"enorme pesar" per l'absència del rei en el lliurament de despatxos als nous jutges

El president de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha expressat aquest divendres a Barcelona el seu "enorme pesar" per l'absència de Felip VI, el cap de l'Estat espanyol, en el lliurament de despatxos als nous jutges. "Sentim un enorme pesar per aquesta absència", han estat les seves paraules textuals en lamentar l'absència del rei, l'assistència del qual estava confirmada i va ser cancel·lada dimarts passat per indicació del Govern espanyol, segons ha comunicat la casa reial a l'òrgan constitucional. L'executiu estatal ha reconegut la responsabilitat de la decisió, però ha subratllat, a través de la vicepresidenta Carme Calvo, que el monarca "no té cap responsabilitat política".



Lesmes ha destacat que la presència del rei va més enllà del merament protocol·lari, sinó que té "una enorme dimensió constitucional i política" en constituir una "expressió del suport permanent de la corona al Poder Judicial a la seva defensa de la Constitució i de la llei en benefici de tots els espanyols als quals servim". El lament del president del Suprem i del CGPJ per l'absència de Felip VI no només obeeix al fet que es trenca amb una tradició de més de 20 anys, sinó també perquè la presència de el cap de l'Estat a la cerimònia de lliurament de despatxos a els nous jutges "respon a l'especial vincle constitucional de la corona amb el poder judicial, vinculació que forma part de la nostra tradició històrica des de la Constitució de Cadis de 1812, i que serveix a més per ressaltar la dignitat de la nostra funció".

Prèviament, Cristina Menéndez, la número u de la promoció, ha defensat a la Justícia, que "mai hauria de ser usada com a moneda de canvi", ni en "jocs polítics i institucionals". Menéndez ha reclamat "respecte" als 62 joves que després d'aquests anys han superat totes les proves per ser jutges, i ha reconegut l'absència "d'alguns companys de promoció que s'han vist desencantats".

Calvo: "En una monarquia parlamentària el rei no té responsabilitat política"

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, ha explicat que a l'Executiu li competeix "ratificar políticament" les actuacions i posicions que manté el rei, però no ha volgut aclarir els motius que justifiquen l'absència de Felip VI en l'acte judicial en Barcelona. Segons informa Europa Press, ha parlat de "raons del dia a dia", que "s'han convertit en novetat política per una raó aliena al cap de l'Estat i al Govern d'Espanya".



"Li agraïm molt a Felip VI que sàpiga estar sempre al seu lloc, que és el de la neutralitat política. I són raons que ocupen el dia a dia, i que en aquest cas s'han convertit en novetat política per una raó per descomptat aliena al rei i al Govern d'Espanya", ha assegurat durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu de la Ser Andalusia.



Calvo ha afegit que el cap de l'Estat en una monarquia parlamentària com la que hi ha a Espanya "no té cap responsabilitat política" i que "és una figura símbol de la unitat del nostre país en la neutralitat política ". I a continuació, ha afirmat que "el Govern d'Espanya ha de ratificar políticament quines són les actuacions i posicions que manté Felip VI". "Considerem que ens movem en el terreny que estem obligats a la Constitució", ha afegit.