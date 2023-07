Llarena deixa Ponsatí a un pas de judici per desobediència  

El magistrat instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, ha deixat a un pas del judici Clara Ponsatí per un presumpte delicte de desobediència. L'instructor del Tribunal Suprem ha donat per conclòs el sumari un dia després que l'eurodiputada de Junts fos arrestada i posada en llibertat en negar-se a respondre les preguntes del jutjat de guàrdia de Barcelona.

Ponsatí va ser arrestada pels Mossos al carrer Compte Borrell de Barcelona, poc després que publiqués un missatge a les xarxes socials dient que era a la capital catalana.

Ponsatí tenia una ordre nacional de detenció per no haver-se presentat el 24 d'abril voluntàriament a declarar davant del Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. El magistrat Pablo Llarena va decidir no enviar-la a Madrid i que fos el jutge de guàrdia el que li prengués declaració.

Un cop ja s'ha complert aquest tràmit, l'eurodiputada no serà reclamada per la justícia probablement fins que no se celebri la vista oral.



Acusada de desobediència, que no implica presó

L'eurodiputada de Junts i exconsellera d'Educació s'enfronta a un processament per desobediència, que no implicaria presó, només inhabilitació de fins a dos anys. Inicialment, Ponsatí estava processada per sedició, però amb la reforma del Codi Penal, aquest delicte va caure.

Clara Ponsatí, juntament amb Marta Rovira i Anna Gabriel, han estat, en termes judicials, les grans beneficiades de la derogació del delicte de sedició. En canvi, Puigdemont i Comín segueixen acusats de desobediència i malversació de cabals públics, que sí que comporta presó.