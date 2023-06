Llarena reactiva l'ordre de detenció contra Ponsatí per no presentar-se al Suprem

El jutge instructor de la causa del referèndum de l'1-O, Pablo Llarena, ha emès una ordre de detenció contra Clara Ponsatí després que exconsellera d'Educació no es presentés al Tribunal Suprem el passat 24 d'abril, quan va ser citada a declarar. L'eurodiputada, que viu a Brussel·les, només serà detinguda si trepitja territori espanyol, com ja va passar al març.

En una interlocutòria feta pública aquest dimecres, Llarena sosté que la investigada "ha desatès voluntàriament i injustificadament la citació judicial". El magistrat instructor remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat poder prendre-li una declaració indagatòria, com a investigada per desobediència, que no comporta presó gràcies a la reforma del Codi Penal i la derogació del delicte de sedició. Per tant, després de declarar, l'eurodiputada seria posada en llibertat.

Llarena recorda que si Ponsatí compareix voluntàriament, l'ordre de detenció podria deixar-se sense efecte com va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel.

Detinguda el març acusada de desobediència

Ponsatí va tornar a Catalunya el 28 de març travessant la frontera francoespanyola sense entregar-se a les autoritats després de cinc anys a l'exili. L'eurodiputada va ser detinguda a la plaça de la Catedral de Barcelona pels Mossos d'Esquadra, que la van portar directament a la Ciutat de la Justícia. Posteriorment, va quedar en llibertat i Llarena la va citar a declarar a Madrid el 24 d'abril. L'eurodiputada no es va presentar i va tornar cap a Brussel·les. Ara, el magistrat ha emès una nova ordre de detenció contra ponsatí.