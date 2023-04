Ponsatí no compareixerà al Suprem, on està citada a declarar per la causa de l'1-O 

L'advocat de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha confirmat que l'eurodiputada de Junts no compareixerà al Tribunal Suprem aquest dilluns, on estava citada a declarar davant del jutge instructor Pablo Llarena per la causa de l'1-O. "Ja ha arribat a Brussel·les o està de camí", ha dit l'advocat en una entrevista a TV3.

Segons ha explicat Boye, una companya advocada seva serà al Suprem per explicar l'escrit que han presentat davant del Tribunal. El lletrat ha recordat que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el jutge està obligat a suspendre el procediment contra Ponsatí perquè el Parlament Europeu està tramitant la petició d'empara de la seva immunitat.

Boye també ha afirmat que el jutge del Suprem no té cap raó legal per prendre declaració a l'eurodiputada ni per detenir-la. "Si fos delicte, estaria prescrit", ha dit. A més, l'advocat ha afegit que el jutge mai s'ha sol·licitat un suplicatori per desobediència i que no es pot detenir una persona per un delicte que no comporta presó.



Ponsatí va tornar a Catalunya el 28 de març travessant la frontera francoespanyola sense entregar-se a les autoritats després de cinc anys a l'exili. Després d'explicar en roda de premsa que no pensava fer "cap pacte amb l'Estat" arran de la derogació del delicte de sedició, l'eurodiputada va ser detinguda a la plaça de la Catedral de Barcelona pels Mossos d'Esquadra, que la van portar directament a la Ciutat de la Justícia. Posteriorment, va quedar en llibertat, però Llarena la va citar a declarar a Madrid aquest dilluns.

L'eurodiputada de Junts està acusada de desobediència per la seva implicació en l'1-O i ha estat citada a les 11:00 hores. Ponsatí ha passat la Diada de Sant Jordi a Catalunya i ja va avançar que aquest dilluns té feina i estarà treballant.

Una nova ordre de detenció

Preguntat per quines conseqüències pot tenir Ponsatí per no comparèixer al Suprem, Boye ha respost que "no li pot comportar res" perquè Llarena "no és el jutge establert per llei". "Ponsatí és una persona conscient del que està fent. És una lluita col·lectiva i ella assumeix les conseqüències del que pugui fer Llarena, que segur que no estarà dins la legalitat", ha dit.

Malgrat això, els Mossos tornarien a detenir Clara Ponsatí si no es presenta al Tribunal Suprem i així ho ordena el magistrat Pablo Llarena. Ho ha confirmat a Catalunya Ràdio el comissari en cap de la policia catalana, Eduard Sallent. De fet, Sallent, ha assegurat que la detenció al centre de Barcelona "va ser legal", encara que la de Junts asseguri va ser "il·legal" per la immunitat que té com a eurodiputada.

"Va demanar un habeas corpus -petició al jutge per denunciar una detenció il·legal- i els jutges van determinar que va ser absolutament legal", ha dit. "Vam fer la comprovació de si hi havia una ordre de detenció i en el moment que ens va semblar més oportú van fer la detenció, sense que hi hagués perill per ella ni per ningú, i per poder-la posar a disposició del jutge", ha explicat Sallent.