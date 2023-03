Clara Ponsatí retreu a Metsola que sigui "incapaç de reaccionar" a la seva detenció

Clara Ponsatí ha retret a Roberta Metsola que sigui "incapaç de reaccionar" davant la seva detenció. L'eurodiputada de Junts per Catalunya ha tornat a interpel·lar així aquest dimecres a la presidenta del Parlament Europeu.

"Metsola va ser informada immediatament de la detenció i vam demanar que actués per defensar la immunitat. Ara per ara no ho ha fet. És una situació molt lamentable que deixa el Parlament Europeu en molt mal lloc", ha afirmat Ponsatí. L'exconsellera ho ha dit en l'arribada a la cambra comunitària per assistir al plenari d'aquest dimecres, la jornada després del seu retorn momentani a Catalunya.

L'eurodiputada de Junts ha dit que "hi ha un jutge a Madrid que té moltes ganes" de parlar amb ella, en referència a la citació del jutge Pablo Llarena per anar a declarar el 24 d'abril. Però Ponsatí ha remarcat que ella no té "especials ganes de parlar amb cap jutge".

No obstant això, no ha confirmat directament si anirà o no al Tribunal Suprem. L'eurodiputada ha insistit que la seva detenció a Barcelona va ser "il·legal" i ha dit que així ho va traslladar al jutge aquest dimarts al vespre. "Ho portarem a les instàncies que correspongui", ha subratllat.

Metsola ho deriva al comitè d'Afers Jurídics

Roberta Metsola ha decidit hores després derivar al comitè d'Afers Jurídics la petició de protecció de la immunitat feta per l'eurodiputada Ponsatí. Es tracta d'un organisme que està presidit per l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, durant una intervenció davant els eurodiputats a finals de 2022. — UE

La presidenta de la cambra ha anunciat la decisió en el ple i posteriorment Ponsatí ha pres la paraula per retreure novament a Metsola que no hagi donat resposta a la seva sol·licitud. "És una política de la presidència o és una actitud que reserva només als catalans?", ha preguntat. L'eurodiputada lamenta que Metsola "passi el cas burocràticament" davant una detenció "il·legal".



L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha subratllat que a l'Eurocambra "es defensa la democràcia": "Pensen que són al Parlament de Catalunya on fan el que els dona la gana". Al seu torn, el diputat de Ciutadans Jordi Cañas ha avalat la decisió de Metsola, tot lamentant "l'espectacle polític" viscut a la cambra. Finalment, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha criticat que es detingués Ponsatí a Barcelona i ha demanat a Metsola defensar la immunitat de l'eurodiputada: "Exigeixi a la justícia espanyola que acati d'una vegada la legalitat europea".



Ponsatí torna a Brussel·les

Clara Ponsatí assisteix aquest dimecres al ple de l'Eurocambra que se celebra a Brussel·les. L'exconsellera ha arribat a la capital comunitària després que fos detinguda i posada en llibertat en el retorn a Catalunya després de cinc anys d'exili.

Cal recordar que Ponsatí tenia una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1-O. Per aquest motiu fou detinguda aquest dimarts en ple carrer de Barcelona, malgrat tenir immunitat com a eurodiputada, concedida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es tracta d'una mesura cautelar mentre es resol el cas de la protecció parlamentària.

Ponsatí ha assistit al ple després que comuniqués la seva detenció també a la resta d'eurodiputats a través d'un correu electrònic. L'exconsellera també ha demanat al Parlament Europeu que protegeixi la seva immunitat com a eurodiputada, una petició que ara examina la cambra, juntament amb les "qüestions legals" al voltant del cas.

Citada a declarar

Després que declarés a la Ciutat de la Justícia, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va citar Clara Ponsatí el 24 d'abril per comunicar-li el processament per un delicte de desobediència. L'advocat Gonzalo Boye ha avançat que la seva representada no té la intenció d'anar al Tribunal Suprem.

El jutge també ha deixat sense efecte l'ordre de detenció, així com la rebel·lia acordades en el seu moment. I ha establert que l'exconsellera hagi de designar domicili i telèfon on pugui ser localitzada i comparèixer davant de l'òrgan judicial quan sigui cridada. Ja lii ha advertit que pot ser detinguda si no compleix.