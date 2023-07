Ponsatí queda en llibertat després de negar-se declarar 

Clara Ponsatí ha estat detinguda novament pels Mossos d'Esquadra, després de tornar aquest dilluns a Catalunya, en compliment de l'ordre de detenció que Pablo Llarena va dictar contra ella per la causa de l'1-O. Després de de comparèixer davant del jutge de guàrdia de Barcelona, davant de qui s'ha negat a declarar per recomanació legal, l'eurodiputada de Junts ha quedat en llibertat.



Al juny Llarena va dictar una ordre de detenció nacional contra Ponsatí després de la seva incompareixença a l'alt tribunal el 24 d'abril. En la interlocutòria, Llarena sostenia que la investigada "havia desatès voluntàriament i injustificadament la citació judicial". L'eurodiputada no tenia intenció d'entregar-se voluntàriament.

El retorn de Ponsatí es produeix un dia després de les eleccions generals del 23-J, en què Carles Puigdemont i Junts tindran la clau de la governabilitat per investir Pedro Sánchez o bloquejar i convocar uns nous comicis espanyols.

Es dona la circumstància que Ponsatí ja no té immunitat europarlamentària després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), així que podria ser detinguda en les properes hores i traslladada a Madrid per comparèixer davant Llarena.

El magistrat instructor remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat prendre-li una declaració. I així ha estat. L'exconsellera d'Educació ha quedat en llibertat després de comparèixer davant del jutge, ja que el delicte de desobediència no implica presó, com va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel.

Segon retorn

És la segona vegada que Ponsatí torna a terres catalanes des que va marxar a l'exili amb Carles Puigdemont i Toni Comín. Va ser el maç passat i aleshores l'eurodiputada va ser detinguda a la plaça de la Catedral de Barcelona pels Mossos d'Esquadra, que la van portar directament a la Ciutat de la Justícia. Posteriorment, va quedar en llibertat, però Llarena la va citar a declarar a Madrid, però no es va presentar.