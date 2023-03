Lleida inaugura un memorial per "dignificar i fer justícia" a les víctimes del camp de concentració de la Seu Vella

La Seu Vella de Lleida ha inaugurat aquest dissabte un monument escultòric per recordar a les víctimes del camp de concentració que va estar en funcionament a la catedral entre els anys 1938 i 1940. Sequera és el nom de l'obra dissenyada per dues alumnes de belles arts del municipi i que ha estat descoberta en un dels murs d'accés al conjunt monumental, passada la Porta del Lleó.

L'acte ha aplegat autoritats municipals, veïns i part dels familiars dels 7.000 republicans que s'estima que van ser-hi internats com a presoners. La portaveu de la Plataforma Memorial Seu Vella, Magda Ballester, ha destacat que "s'ha recuperat una part de la memòria col·lectiva" i això significa que "es continua avançant cap al futur". Ballester ha remarcat que la jornada d'aquest dissabte "és important" per donar a conèixer l'existència "d'aquestes barbaritats" i evitar que es tornin a produir.

La portaveu de la plataforma Memorial Seu Vella, que agrupa diferents entitats del municipi vinculades a la memòria democràtica, ha assegurat també que se senten "molt feliços" i que tot plegat els "estimula encara més" per continuar amb el seu treball de recuperació de la memòria històrica de tots els espais que van servir per "represaliar" persones a Lleida. En concret, des de la Paeria es té constància de l'existència de dos camps de concentració més a la ciutat, que s'haurien ubicat al seminari nou i vell.

En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha dit que és "un gran dia" amb la inauguració d'aquest memorial que "garanteix el record i el respecte" de les persones que van perdre "la salut, la vida i la llibertat" al camp de concentració que el franquisme va establir a la catedral lleidatana.

"Hem de recuperar els noms i els fets, no és una qüestió de revenja, és una qüestió de dignitat, de justícia i de respecte per a les víctimes" ha explicat Pueyo. Durant molts anys, "aquesta memòria democràtica ha estat silenciada" i des de la Paeria "es continuarà treballant" per recuperar-la i "reconèixer" els que van perdre la vida "per Catalunya i la república", ha conclòs.

Futur documental

A banda de la inauguració del memorial, un grup d'alumnes d'Ilerna de Lleida està preparant un documental per explicar la història del camp de concentració de la Seu Vella. L'Oriol Andrés és un dels membres del projecte i ha explicat que la idea va néixer arran que un familiar seu fos un dels presoners. "Vam creure que seria bona idea per explicar aquelles històries que mai s'han explicat" ha dit. L'audiovisual vol ser un projecte "engrescador" i que "quedi per a la història" de la ciutat, segons ha indicat Andrés, que preveu que pugui veure la llum en un "parell o tres de mesos".