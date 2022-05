El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat aquest dilluns que el Govern recorrerà l’"aberrant" interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena l’execució de la sentència del 25% del castellà a l'escola, i ha assegurat que els centres no han de fer "cap canvi" en els seus projectes lingüístics. Així ha reaccionat en preguntar-li si el departament enviaria instruccions als centres en 15 dies, tal com ordena el TSJC.

Cambray ha volgut llençar un missatge de "tranquil·litat" a les direccions, alhora que ha reclamat el "màxim consens polític, social i pedagògic" en defensa del català, en referència a la modificació de la Llei de Política Lingüística pendent al Parlament. De fet, fa setmanes que la reforma està encallada, després que inicialment s'assolís un acord entre ERC, Junts, PSC i En Comú Podem per modificar-la, però que Junts se'n desmarqués al cap d'unes hores després de les crítiques de la CUP i part de la comunitat educativa.

Pel que fa a la resta de reaccions a l'ordre del TSJC, d'una banda hi ha hagut la celebració de les entitats i partits espanyolistes, partidàries de reduir el pes del català a l'ensenyament. El PSC, partidari de la immersió lingüística, ha defensat l'acatament de la sentència, però alhora ha atacat Junts perquè, en paraules de la diputada Esther Niubó, l'acord per reformar la Llei de Política Lingüística "permetia complir-la amb més flexibilitat i aplicant criteris pedagògics". "JxCat va decidir anteposar els seus interessos i aquest és el resultat de no fer política", ha afirmat.

La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha comentat en línia similar que "s'ha acabat el temps de les excuses i els partidismes: cal activar ja l'acord del Parlament per protegir les escoles de les ingerències judicials".

Entre els partits i entitats independentistes han proliferat les crides a desobeir l'ordre del TSJC. Ho ha fet, per exemple, la CUP, a través de diversos dels seus diputats. També el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, mentre que el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmat que "la intromissió de les togues a l'aula és intolerable i antidemocràtica". "No podem permetre que l'arbitrarietat i la pressió d'una representació del 0,01% de l'alumnat s'emporti el criteri pedagògic, la convivència i el sentit comú", ha afegit.

També s'ha pronunciat el sindicat Ustec, el més important entre els docents catalans. En declaracions a l'ACN, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha demana al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que no acati la sentència del 25% en castellà a l'escola i que aposti "valentament per protegir la immersió lingüística". "El Departament no pot passar la patata calenta als centres donant marge de flexibilitat a l'hora d'aplicar els projectes lingüístics", ha afegit Segura.



La portaveu d'USTEC sosté que la manera de protegir els docents davant la sentència és amb un projecte lingüístic "unificat" de manera que l'únic que hagin de fer sigui executar-lo i avisa al departament que "cap subterfugi servirà per aplacar l'ofensiva judicial".