El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat als partits polítics que comptin amb totes les entitats que treballen en temes de llengua i escola i la comunitat educativa i científica per fer modificacions de la llei de Política Lingüística. "Si no es té en compte les entitats, no serà un acord de país i no serà possible donar suport a cap canvi", ha assegurat Antich en un missatge adreçat als més de 190.000 socis d'Òmnium.

Antich: "El consens entre entitats hi és"

"Dijous, amb Somescola vam comprovar que el consens entre entitats hi és", ha recordat el president d'Òmnium, que també ha reclamat "rigor i responsabilitat" als partits i ha recordat que el català "és i ha de ser la llengua vehicular a l'escola". Fa uns dies PSC, ERC, Junts i comuns van subscriure un acord per modificar la llei de Política Lingüística, del qual hores després JxCat se'n va desmarcar, per fer front a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà a l'escola.



"La llengua i l'escola són dos consensos bàsics de país, i no ens podem permetre perdre'ls", ha insistit Antich. "Fa anys que hi ha hagut deixadesa a l'hora de garantir el model d'escola catalana", ha lamentat el president d'Òmnium en el missatge de vídeo dirigit als socis. "Assumim-ho, fa temps que tenim més d'un 25% de castellà a l'escola. Per això és imprescindible que el govern i les institucions posin tots els recursos que siguin necessaris, i que dictin normes clares perquè això deixi de passar", ha recalcat Antich.

Ja fa dies Òmnium va decidir fer costat i implicar-se en la defensa jurídica de les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme) "afectades per la intromissió dels tribunals". "A Òmnium hi érem i hi serem en defensa de l'escola i del català", ha promès el president de l'entitat, que ha recordat que dediquen la majoria dels recursos –uns 10 MEUR de pressupost- a la llengua i la cultura catalanes.