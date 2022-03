Uns centenars de persones protesten a Barcelona en defensa de la immersió en català a l'escola i contra l'acord dels partits

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per defensar la immersió lingüística en català a l'escola i reclamar que no s'apliqui l'acord que han tancat aquesta setmana ERC, el PSC-Units i En Comú Podem, que també va rebre inicialment l'aval de JxCat però que finalment se n'ha distanciat. La protesta ha començat a la zona de l'Arc de Triomf, amb un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fortament custodiat per agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra, i després ha començat a caminar cap al centre de la ciutat.

La portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Marta Daviu, ha exigit en declaracions als mitjans que el Govern "oblidi" el pacte amb els comuns i els socialistes i que l'educació en Catalunya es faci "completament" en català. El SEPC, una de les entitats convocants de la protesta, considera que aquest acord "no escolta" els joves i estudiants sobre en quina llengua volen ser educats i és la "submissió del Govern" a la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà. També hi eren membres d'Arran, el Consell per la República i la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

ERC, JxCat, PSC-Units i En Comú Podem van registrar dijous al Parlament una proposició de llei per modificar la Llei de política lingüística i declarar el català com a "llengua pròpia de Catalunya", que està "normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". La modificació, però, també apunta que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre", la qual cosa podria suposar l'acceptació de la sentència del 25% en castellà.