El Govern defensa que l'acord sobre el català és "un bon punt de partida" i aposta per "ampliar el consens al màxim"

El Govern defensa que l'acord dels grups parlamentaris per modificació de la llei de Política Lingüística és "un bon punt de partida". La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat els quatre "punts de consens" que ha tancat l'executiu durant la segona jornada de treball, que se celebra aquest dissabte al Palau de Pedralbes. El Govern aposta per "treballar per ampliar al màxim el consens social", després de l'acord entre PSC, ERC, Junts i comuns -del qual se'n va despenjar JxCat, hores després. L'executiu avala que la proposta avanci els seus tràmits parlamentaris. Així mateix, Plaja ha explicat que es preveuen noves reunions del Pacte Nacional per la Llengua durant "els propers dies".

El Govern analitza aquest dissabte els efectes de la crisi a Ucraïna en una segona jornada de treball al Palau de Pedralbes. El president, Pere Aragonès, ha encapçalat la trobada, que ha començat a les 10 hores i compta amb la participació de tots els membres de l'executiu i dels secretaris generals.



Amb l’objectiu de conèixer a fons la situació, el Govern ha convidat quatre experts que, en una taula rodona, moderada per la portaveu Plaja, aporten la seva visió sobre els efectes de la crisi en els àmbits polític, humanitari, energètic i de ciberseguretat.

Es tracta de Carmen Claudín, investigadora del CIDOB i experta en la política interna i exterior de Rússia i Ucraïna; Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya i vicepresident de la Taula del Tercer Sector Social a Catalunya; Pep Salas, enginyer agrònom en especialitat medi rural i Doctor per la UPC en sostenibilitat i en transició energètica; i Ramsés Gallego, membre de l’organització internacional ISACA (Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació) i director internacional de Tecnologia de CyberRes, la línia de negoci de Micro Focus centrada en la ciberresiliència.