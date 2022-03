Òmnium demana consensuar els canvis sobre el català a l'escola en el Pacte Nacional per la Llengua

Òmnium Cultural ha emès un comunicat posicionant-se sobre la modificació de la llei de política lingüística que van registrar PSC, ERC, Junts i comuns i de la qual es va despenjar per sorpresa JxCat hores després. Sense entrar a valorar concretament el contingut dels canvis plantejats, Òmnium reclama que "qualsevol acord en relació amb la llengua es consensuï en el marc del Pacte Nacional per la Llengua" i avisa que "el consens de país en l’àmbit educatiu és fonamental i no pot forjar-se només en l’àmbit dels partits polítics, sinó que cal fer-ho també en l'àmbit civil i de la comunitat educativa aprofitant espais transversals com Somescola". Per a l'entitat, "la prioritat és protegir i garantir el model d'escola catalana".

Al breu comunicat, Òmnium assegura que "continuarà defensant als tribunals, quan calgui, el model d'escola catalana que té el català com a llengua vertebradora" i manté que per a ells, el català "és la llengua vehicular a l’escola en el sistema educatiu de Catalunya". Tot i això, l'entitat ha optat per no posicionar-se clarament a favor ni en contra de la modificació plantejada inicialment per quatre partits i que tres d'ells encara defensen, i ha preferit remarcar els valors que creu que han de regir el "consens" que vol que es gesti al Pacte Nacional per la Llengua.



El dia que finalitza el termini de dos mesos per aplicar la sentència del 25% de l'ensenyament a l'escola, el Departament d'Educació ha enviat una comunicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on li explica que ha impulsat la proposició per modificar la Llei de Política Lingüística i el decret sobre el règim lingüístic a l'escola.



Reclamen a JxCat deixar de banda el partidisme

La diputada d'ERC Mònica Palacín ha defensat que el català a l'escola és un tema de país i no de partits". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat a Junts que no posi "l'interès de partit per davant de la necessitat de protegir el català". Tot i que Junts es va despenjar de l'acord per modificar la llei, Palacín creu que encara hi ha temps per impulsar la reforma.

Aquest divendres acaba el termini per aplicar la sentencia del 25% de castellà

L'acord va ser ratificat per part de Junts per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el secretari general del partit, Jordi Sànchez, que van seguir de forma detallada les negociacions. La rectificació de Junts posterior va tenir lloc després d'una polèmica interna entre aquests dirigents que avalen l'acord i d'altres que el van considerar contraproduent. La pressió a les xarxes socials va acabar portant als tres dirigents a claudicar tot i estar a favor de l'acord subscrit.



Aquest dijous la proposta va entrar al registre, i Palacín defensa que amb aquest acord "la immersió no està en risc". Segons la diputada, el text acordat "s'ha interpretat malament". Ha explicat que estableix que el català és la llengua "normalment emparada com a vehicular" i que seran els centres educatius els qui decidiran l'ús del castellà en funció dels seus projectes lingüístics que, segons ha dit, es basen en els resultats de les avaluacions que fa cada escola per saber el nivell dels alumnes amb cada llengua. Així doncs, ha remarcat que els centres educatius amb avaluacions que constaten un coneixement adequat de les dues llengües "no hauran de fer res".

L'exconsellera d'Educació Irene Rigau remarca que l'acord fa recuperar el consens per la immersió

D'altra banda, l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau, també ha defensat que l'acord inicial entre ERC, Junts, PSC i comuns manté la immersió lingüística "de manera total". En declaracions a Ser Catalunya, ha lamentat que un tuit "hagi desestabilitzat" Junts. Rigau remarca el valor de l'acord per reformar la llei de política lingüística perquè, segons ha dit, recupera el consens en aquest àmbit. "Els que aposten per demanar l'exclusivitat del català no saben en quin país vivim ni quina legislació tenim", ha afegit.

Rigau s'ha mostrat especialment preocupada pel tuit de l'expresident de la Generalitat Quim Torra carregant contra l'acord i ha recordat que el govern que ell va presidir no va retirar el recurs que ara ha derivat en la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà. També ha recordat a Junts que totes les lleis tramitades al Parlament tenen un període per presentar esmenes i, per tant, que és en aquest procés que poden presentar propostes per millorar l'acord per canviar la llei de política lingüística. Rigau també ha argumentat que si el Parlament no desenvolupa les lleis actuals ho acabaran fent els tribunals. "Hem de decidir qui mana a Catalunya", ha conclòs.



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, també ha demanat a Junts "seriositat" i que "posi els interessos del país davant dels del partit" amb el català a l'escola. "Ahir es va arribar a un acord obert a tothom perquè s'hi sumi tothom. Tinguem alçada de mires", ha afegit Illa per després defensar que l'acord diu que el català és el "centre de gravetat" a l'escola i reconeix el castellà com a llengua d'aprenentatge.