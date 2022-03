Junts per Catalunya ha anunciat que fa marxa enrere amb el pacte per modificar la Llei de Política Lingüística que havien presentat aquest dijous al matí conjuntament amb ERC, PSC i En Comú Podem i que pretenia esquivar la sentència que imposa el 25% del castellà a l'escola. El partit de Carles Puigdemont considera que la proposta ha generat "rebuig" entre les entitats defensores de la llengua i la comunitat educativa -la CUP també l'ha rebutjat-, i per això trasllada als grups parlamentaris la "necessitat" de trobar un "consens majoritari imprescindible" amb aquests actors. El canvi de posició de Junts ha generat un nou incendi amb ERC, el seu soci de Govern, que l'ha acusat de "partidista".

Junts assegura que "des d'avui mateix" es posa a treballar amb els diversos actors per "bastir" el "nou consens", que, alerta, és "indispensable" per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària. Junts subratlla, també, que la immersió lingüística és "una eina de cohesió social i un tresor a preservar". I afegeix que els que "l'ataquen no volen més castellà a l'escola, volen menys català a tot arreu". I afegeix: "No fer res davant l'atac judicial no pot ser una opció. El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la. L'objectiu hauria de ser regular el català a l'escola per impedir que el regulin aquells que el volen arraconar".

Indignació d'ERC

El canvi de posició de Junts ha indignat ERC i ha generat un nou incendi entre els dos socis de Govern. Per a ERC, la decisió és "partidista". En un comunicat, la formació d'Oriol Junqueras i Pere Aragonès lamenta que un acord "treballat, negociat i transaccionat durant dies", es vulgui "dinamitar". Els republicans mantenen que el pacte és "sòlid" i "el més raonable per garantir el model i l'ensenyament en català", i per això lamenten que ara es vulgui "posar en perill".



"Ens sorprèn que en unes hores puguin despenjar-se d'un bon acord, de consens, que defensa el català i la immersió lingüística. És una irreponsabilitat actuar d'aquesta manera. La defensa del català ha estat i és una qüestió de país. I per ERC sempre ho serà", reblen els republicans.

Acord previ que aplegava quatre partits

Al matí, ERC, Junts, PSC i En Comú Podem havien registrat al Parlament una proposició de llei per modificar la llei de Política Lingüística amb la voluntat de garantir el català a l'escola. Els grups havien arribat a un acord poques hores abans que acabi el termini aquest divendres per executar la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà.



L'acord, però, ha caducat hores més tard després del rebuig de Junts. El pacte passava perquè la nova normativa declarés el català com a "llengua pròpia de Catalunya", que està "normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". Però la modificació també apuntava que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre". No s'hi havia sumat la CUP, que considera que l'acord anava "en contra" de la immersió lingüística i havia demanat la retirada de la proposta. ​

La CUP proposa modificar la LEC per "blindar" la immersió

Al matí els grups impulsors havien manifestat que la modificació suposava "un pas més per actualitzar el consens polític i social al voltant del model lingüístic a l'escola, que ha de tenir el català com a centre de gravetat lingüístic", però que també vol "garantir la presència i domini de totes les llengües oficials".



La modificació també assenyalava que, per assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l'ensenyament obligatori, l'ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials "ha de tenir garantida una presència adequada" en els currículums i en els projectes educatius de centre. El mateix apartat recollia que la determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament ha de tenir en compte "la situació sociolingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d'acord amb els instruments de control, avaluació i millora de les competències lingüístiques".

El passat dimarts, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, va assegurar que el Govern prepara un decret per modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per fer front a la sentència del TSJC i va garantir que no s'aplicarà el percentatge del 25% en castellà.

Rebuig de la CUP

Per la seva banda, la CUP ha registrat una proposició de llei per modificar la LEC del 2009 per "blindar" la immersió davant del que considerem "immobilisme" del Govern. Concretament, els anticapitalistes proposen modificar l'article 14 per introduir el tractament del català com a "única" llengua vehicular i d'aprenentatge.



A la tarda, la formació anticapitalista havia reaccionat a l'acord d'ERC, PSC, Junts i En Comú Podem assegurant que anava "en contra" de la immersió lingüística. El diputat i secretari tercer de la Mesa, Carles Riera, n'ha exigit la retirada, en una atenció als mitjans aquest dijous als passadissos del Parlament. Riera ha afirmat que Cs es podria sumar al pacte "amb tota normalitat", perquè la proposta "consagra" el català com a llengua vehicular, "però també el castellà". El diputat de la CUP ha afegit que la proposta és una "pista d'aterratge" perquè la sentència del Suprem sobre el 25% de castellà s'apliqui "plenament".



En aquest sentit, Riera ha fet una crida a una "resposta massiva social" contra la proposició de llei, i ha reclamat als grups que trenquin aquesta proposta i se sumin a la modificació de la LEC que proposa la CUP per tal de "blindar" la immersió. Poc després d'aquest posicionament de la formació anticapitalista, Junts ha anunciat que feia marxa enrere en l'acord.