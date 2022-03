El Govern impulsarà un decret per esquivar l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les escoles

A tres dies que s'acabi el termini per donar compliment a la sentència del 25% de castellà a les escoles del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s'ha reafirmat en què els centres "no han de modificar el seu projecte educatiu" i ha anunciat que el Govern inicia l'elaboració del decret d’usos lingüístics a les escoles que no aplicarà percentatges de llengües. Cambray ha rebutjat dir si amb aquest canvi normatiu es donarà compliment al 25% de castellà i ha assenyalat que "l’aprenentatge de llengües no va de percentatges".

El conseller ha comparegut conjuntament amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després del Consell Executiu. Pel que fa a les mobilitzacions sindicals de la setmana passada, el conseller ha explicat que el Govern es manté ferm en l'avançament de l'inici del curs i rebutja la moratòria d'un any proposada pel Consell Escolar, òrgan consultiu de la comunitat educativa, sota l'argument que no hi ha "cap motiu" per endarrerir l'aplicació d'una "bona mesura per l'alumnat". Aquest dimarts comença la mediació amb el comitè de vaga dels sindicats al Departament de Treball després de la convocatòria de vaga de cinc dies que va començar la setmana passada i seguirà la que ve.

El Govern se sumarà a les mobilitzacions contra la sentència del 25% de castellà

Pel que fa a la sentència del TSJC, el Govern se sumarà a les mobilitzacions convocades per aquest dimecres per diferents sindicats per condemnar les ingerències judicials a l’escola. També denuncien la resposta "buida" d'Educació a la sentència, però el conseller ha negat "passivitat" per part del Govern a l’hora de respondre-hi i ha afirmat que "els centres tenen tota la cobertura política i jurídica davant d’una sentència que considerem una intromissió davant d’un model d’èxit". Gonzàlez-Cambray ha aclarit també que amb el decret -que calcula que tardarà un any en ser enllestit- es garantirà "l’aprenentatge de les dues llengües sense percentatges, perquè no és una mesura pedagògica".

Aquest decret, que desplega part de la Llei d’Educació, suposarà "un nou marc normatiu" amb l’objectiu "d’enfortir el model lingüístic de l’escola catalana". Gonzàlez-Cambray ha afirmat que amb la nova normativa, juntament amb el pla d’impuls del català que s’està aplicant a les escoles des de fa setmanes, i amb els canvis de currículum previstos, "la presència del català s’incrementarà" en els propers cursos.

Mediació amb els sindicats educatius

Sobre la convocatòria de cinc dies de vaga per part de set sindicats educatius la setmana passada i la que ve, Gonzàlez-Cambray ha reiterat que entén "el cansament" dels docents després de dos anys de pandèmia i ha posat en valor la resposta del Departament a diferents de les demandes, com la progressiva reducció de les ràtios, l’estabilització dels interins o un desplegament "flexible i progressiu" dels nous currículums.



Gonzàlez-Cambray també s'ha referit a la reversió de les retallades, que assegura que s’ha començat a fer en el que porta de mandat, tot i que ha recordat que ell porta menys d’un any al capdavant de la Conselleria mentre que fa una dècada que es va començar a aplicar aquestes mesures. Pel que fa a la mediació amb els sindicats, ha celebrat que tornin a la taula de negociacions i s’ha mostrat obert a valorar "propostes de millora" per a la mesura d’avançament del calendari, tot i que s'ha negat a modificar les dates i l'inici de la seva aplicació pel curs 2022-2023.

Òmnium Cultural, amb les famílies contra el 25% a l'escola Turó del Drac

Òmnium Cultural ha presentat un escrit d’oposició a la demanda del cas de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, afectada per una sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà a una classe de P-5, per "deixar sense efecte l'ofensiva dels tribunals al model d’escola catalana", segons el seu president, Xavier Antich.



L’objectiu de l’entitat amb la implicació en la defensa jurídica de les famílies del Turó del Drac és "desmontar la doctrina del 25% de castellà a les aules i invalidar així tota la resta de sentències judicials que pretenguin atacar l’escola". Òmnium ofereix així defensa jurídica i assessorament sociolingüístic a les famílies organitzades "per muscular la resposta ciutadana davant de tots els intents de fractura". L’escrit d’oposició desplega arguments sociolingüístics i jurídics amb diverses proves pericials.