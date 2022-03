Mobilitzacions massives dels docents en el primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius contra els canvis impulsats pel Departament, com l'avançament del curs escolar, i per reclamar millores i més diàleg amb la comunitat escolar. Només a Barcelona, la manifestació ha congregat 22.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que els sindicats asseguren que és la més massiva dels darrers anys. A Girona, la protesta ha congregat almenys 4.000 assistents.



La manifestació unitària a la capital catalana ha començat als Jardinets de Gràcia i té previst finalitzar davant de la seu d'Educació, a la Via Augusta. Els sindicats xifren en un 70% el seguiment de la vaga, mentre que Educació el situa en el 30% a primària i el 8,7% a secundària. El Govern, a través de la portaveu Patrícia Plaja, ha reclamat als sindicats del sector que tornin a la mesa de negociació.

Fan reclamacions històriques, com destinar el 6% del PIB al sector, i també exigeixen més diàleg

Les mobilitzacions les han convocat els set sindicats que han cridat a la vaga, que són la USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical, Professors de Secundària, CGT i USOC. Entre les reivindicacions, reclamen arribar al 6% del PIB en inversió educativa, reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nous currículums i el nou calendari escolar i el compromís del conseller sobre el català.



El seguiment de la vaga de docents als centres públics de primària era del 31,3% a les 11 hores del matí, segons les dades comunicades pel 87,5% dels centres al Departament d'Educació. En el cas de secundària, el seguiment ha estat del 8,7%, segons han comunicat el 69,7% dels centres. Pel que fa als sindicats, la portaveu d'Ustec, sindicat majoritari, Iolanda Segura, ha dit que el seguiment és, provisionalment, d'un 70% en general. El sindicat de Professors de Secundària estima el seguiment al seu sector en un 75%. Les organitzacions de treballadors, però, han denunciat un serveis mínims que consideren "abusius".

Reclamen la dimissió de Gonzàlez-Cambray

El "detonant" de la vaga va ser l'anunci del Departament del nou calendari escolar sense haver-lo negociat prèviament amb la comunitat escolar, segons els set sindicats convocants, tot i que ja hi havia un "malestar evident" acumulat per la manca de recursos i diàleg, així com el "desgast" de la pandèmia. Les organitzacions reclamen també la dimissió del conseller, Josep Gonzàlez-Cambray. La vaga s'allargarà de dimarts a dijous d'aquesta setmana i seguirà el 29 i el 30 de març.