El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha reconegut el "cansament" dels docents després de dos anys de pandèmia i ha anunciat que els centres que ho considerin oportú no hauran d'aplicar els canvis curriculars proposats pel curs que ve i que "imposa" la LOMLOE, llei estatal. Ho ha fet en una roda de premsa al Departament, després que hagués de cancel·lar la inauguració del Saló de l'Ensneyament perquè alguns centenars de mestres hi han irromput en la segona jornada de vaga del sector educatiu.

Xifra el seguiment en un 14% a l'escola pública i un 7% a la concertada

Gonzàlez-Cambray havia d'inaugurar el Saló juntament amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. A primera hora, els manifestants han accedit al recinte per la porta d’accés principal amb pancartes i xiulets. Entre les proclames principals, reclamen la dimissió del conseller per les seves polítiques i exigeixen al president del Govern, Pere Aragonès, que intervingui en el conflicte.



No haver de modificar els currículums el curs vinent era una de les demandes dels sindicats, que van convocar una vaga de cinc dies que va arrencar aquest dimarts. El "detonant" va ser l'anunci del Departament del nou calendari escolar sense haver-lo negociat prèviament amb la comunitat escolar, tot i que ja hi havia un "malestar evident" acumulat per la manca de recursos i diàleg, així com el "desgast" de la pandèmia.

Gonzàlez-Cambray ha reconegut que les dades del seguiment de la vaga, que en la segona jornada xifra en un 14% a l'escola pública i un 7% a la concertada, demostren "clarament un cansament" dels mestres. Una realitat que, ha assegurat, tindran en compte, però també ha reclamat als sindicats que "tornin a asseure's a les meses sindicals, on hem de parlar".

El nou calendari, inamovible

Així mateix, pel que fa a la reversió de les retallades, una altra de les demandes dels mestres, Gonzàlez-Cambray ha assegurat que "per primera vegada en 10 anys" s'ha començat a fer i també a "donar resposta a algunes demandes històriques". Per exemple, reduir ràtios, estabilitzar les plantilles i desplegar més recursos per l'alumnat vulnerable. Pel que fa al calendari, ha explicat que l'avançament de l'inici del curs una setmana "no està a debat" tot i que el Departament està pensant "propostes de millora" sobretot pel que fa a les activitats que s'oferiran en horari de tarda, ja que durant el setembre es farà jornada intensiva.