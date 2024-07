El juez responde a Begoña Gómez que investiga todas las actividades que recoge la denuncia de Manos Limpias

El juez encargado de la investigación contra Begoña Gómez ha detallado en un auto que está investigando todos los hechos denunciados por Manos Limpias, excepto aquellos que la Fiscalía Europea ha decidido asumir. En respuesta a varias solicitudes de información de Gómez, el juez Juan Carlos Peinado ha explicado que la investigación abarca "todos los actos, conductas y comportamientos llevados a cabo por la investigada desde que su esposo asumió la Presidencia del Gobierno de España", según lo establecido en la denuncia inicial de Manos Limpias.

Algunos de estos hechos, como su supuesta intervención en el rescate de Air Europa, se basan en "conjeturas" de dicho sindicato, tal como lo indicó la Audiencia Provincial de Madrid.

En un documento judicial obtenido por Europa Press, Peinado responde a la esposa de Sánchez y a la Fiscalía, quienes vieron parcialmente aceptados sus recursos. Sin embargo, el letrado no proporciona detalles adicionales sobre los contratos específicos que está investigando en el caso que lleva en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, relacionado con tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

Begoña Gómez tiene derecho a no declarar

En su respuesta, el juez enfatiza que siempre ha considerado el derecho a la tutela judicial efectiva en todos los procedimientos, con el objetivo de prevenir cualquier situación de indefensión o investigaciones prospectivas. Peinado también menciona que ahora está considerando la querella presentada por Hazte Oír contra Gómez, aunque no especifica los detalles de los hechos que está investigando en relación con esta querella en su juzgado.

No obstante, el juez subraya que no está obligado a informar a Gómez antes de citarla para ser interrogada como investigada. Actualmente, tiene previsto interrogarla el viernes 5 de julio. En esa fecha, la esposa de Sánchez tendrá la oportunidad de responder a las preguntas del juez o ejercer su derecho a no declarar.

El auto emitido por Peinado surge después de que la defensa de Gómez, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía solicitaran al juez clarificar los hechos. Y esto, después de que la Fiscalía Europea asumiera la parte relacionada con la adjudicación de contratos financiados con fondos europeos por parte de la entidad pública Red.es a la UTE formada por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley.