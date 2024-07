El PCE y el Soviet de Getafe denuncian agresiones LGTBIfóbicas y fascistas a cuatro de sus miembros tras el Orgullo

Cuatro jóvenes militantes del Partido Comunista de España (PCE) y del Soviet de la localidad madrileña de Getafe fueron agredidos durante la noche del viernes al sábado, entre gritos de "maricona de mierda" y "tú eres el rojo del barrio", según apunta una nota de prensa emitida por las organizaciones afectadas. En declaraciones a Público, Yolanda Hidalgo, secretaria política del PCE, afirma que la agresión coincidió con la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en la ciudad, por lo que, creen, "no es casualidad que este grupo, que se identificaba como nazi, eligiera ese día".

"La agresión no fue larga, a lo mejor duró un minuto o dos, hasta que unos vecinos que vieron la agresión llamaron a la Policía", apunta a este medio uno de los jóvenes afectados. Cuando ellos estaban sentados en un banco, "a uno lo tiraron al suelo, y a otra persona la agredieron, con golpes en la cara, hasta el punto de que le partieron el labio y tuvo que ir al hospital", añade. Los atacantes comenzaron a gritar "maricona" a una persona no binaria del grupo, por lo que, según Hidalgo, "sabían muy bien a por quién iban y lo que hacían".

El PCE de Getafe asegura que hay un aumento de agresiones neonazis en los últimos años

El grupo neonazi organizado estaba compuesto por ocho personas que, según el afectado, "iban en chándal, no llevaban la típica estética neonazi, y tendrían entre 18 y 25 años". Además, tampoco eran caras conocidas de agresiones anteriores. "En Getafe hay un grupo llamado Comandos Azules, de ultras vinculados al fútbol, que han increpado a otras personas y organizaciones en varias ocasiones", apunta el joven. Sin embargo, no hubo ninguna identificación por parte de los agresores con la citada organización, por lo que no se sabe si pertenecían a ella.

Desde el PCE consideran que "no fue ninguna casualidad" que la agresión coincidiera con la celebración del Orgullo. De hecho, el afectado tacha lo ocurrido de una posible "cacería", ya que sucedió a la salida de un bar situado a unos 300 metros de la plaza del Lavadero, donde había conciertos con motivo de la marcha por las personas LGTBIQ+ que había ocurrido horas antes. Además, se tiene constancia de que este grupo increpó a otras personas durante la misma noche.



Ninguna agresión sin respuesta

La secretaria política del PCE cuenta que, "sobre todo en los últimos tres años, los grupos neonazis han atacado a varios centros sociales" llegando incluso a lanzar piedras contra los cristales de los locales y dejar pintadas. Hasta ahora las organizaciones víctimas de estos ataques no han querido denunciar públicamente "para no darles publicidad", según Hidalgo, pero estas "dinámicas han ido aumentando, hasta lo ocurrido en la noche del Orgullo".

"Sabemos que está habiendo, poco a poco, cada vez más agresiones. Ahora bien, un cristal de un local se puede cambiar, pero una agresión física se queda para toda la vida", explica la secretaria política del PCE. A la denuncia pública se suma una concentración convocada este jueves a las 20.00 horas frente al Ayuntamiento de Getafe, con la que quieren que se visibilice este problema, para que haya una respuesta que frene los ataques a jóvenes de izquierdas o disidentes.

Los compañeros del Soviet y del PCE ya han denunciado lo ocurrido a la Policía. "Se tienen que poner medidas contundentes para que esto no siga ocurriendo", sentencia Hidalgo. "Si no es este fin de semana, por el Orgullo, otro día será porque se han cruzado con un chaval racializado con compañeros antifascistas conocidos. Queremos que las calles de Getafe sean seguras para todas", concluye.

Mas de 350.000 personas LGTBIQ+ agredidas

Una investigación realizada por Felgtbi y 40db, a partir de 800 entrevistas a personas LGTBI, desvelaba que cuatro de cada diez personas del colectivo han sufrido un acto o un delito de odio en el último lustro. Además, unos 350.000 han sido agredidos por su opción sexual y algo más de un millón han experimentado el acoso o la discriminación.

Entre las personas que fueron agredidas físicamente, más del 40% resultaron víctimas de una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave. Entre los casos de acoso y ataques verbales, lo más común son los insultos, el trato degradante y el aislamiento social.

En Getafe, algunos de los jóvenes agredidos no se identifican como parte del colectivo LGTBIQ+, según apunta el afectado con el que ha contactado Público. Sin embargo, varias de las víctimas fueron agredidas por ser identificadas como personas de izquierdas y del colectivo, lo que evidencia una clara LGTBIfobia por parte de los agresores.