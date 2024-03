Qué es la enebefobia y por qué está relacionada con nuestra mirada binaria

Tanto las personas no binarias como las personas trans que no se adaptan al binarismo de género pueden sufrir enebefobia. La norma de cómo debemos ser según el sexo asignado al nacer está detrás de estas violencias que pueden ser desde meros comentarios despectivos o de negación de la propia identidad o nombre hasta agresiones físicas. Se trata de una forma específica de lgtbifobia.

Esta semana se ha producido una agresión a una persona no binaria a la que, tal y como recalca la persona agredida, los medios de comunicación le denominaron hombre gay sin preguntar por su identidad. Esta es una forma de enebefobia sistémica.

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican necesariamente como hombre o mujer. Pueden identificarse de manera neutra (con el pronombre en español elle), bigénero (por ejemplo, ella y él o ella y elle), como género fluido (en determinados periodos como ella, en otros como él), etcétera.

Existe todo un paraguas de identidades dentro del no binarismo: la etiqueta de persona no binaria (ni hombre ni mujer u otros), personas de género fluido, personas agénero, grisgénero o demigénero (identificación parcial con algún género).

Hay tantas formas de ser una persona no binaria como personas no binarias en sí. De hecho, su expresión de género, la forma en la que visten, hablan o se mueven puede ser distinta y depende de cada une de elles. Así, puede ser una persona muy andrógina, puede ser muy femenina o muy masculina y eso no cuestiona su identidad no binaria. Todas estas fórmulas radican, como el caso de las personas trans, en la disconformidad con el género asignado al nacer.

Sin embargo, en el caso de las personas no binarias es incluso más difícil hacer efectiva su identidad mediante la autodeterminación de género. En España, no está reconocida la identidad no binaria en el DNI como si pasa en otros países, por ejemplo, Alemania o Argentina (una medida en peligro por el Gobierno de Javier Milei). También Malta, Países Bajos y Austria cuentan con esa tercera casilla, e India, Nepal, Argentina, Canadá y Nueva Zelanda reconocen de otras formas la identidad.

De hecho, a partir del caso de Andrea Speck, de nacionalidad alemana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó al Registro Civil de Extranjeros a reconocer la identidad no binaria. Speck quería aparecer como sexo indeterminado.

Educación y el lenguaje inclusivo

Si no se sabe que pronombre utilizar es sencillo: pregunte los pronombres a la persona a la que se dirige. Otra buena práctica si se desconocen los pronombres de la persona es evitar asignar un género erróneo y optar por fórmulas genéricas como "el alumnado" en vez de alumnos y alumnas, o "¿Qué tal estáis chiques?" utilizando la forma neutra para el colectivo.

Según un estudio de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI presentado en 2022, el 80% de las personas no binarias se ha sentido discriminada en su entorno familiar. Siendo, también la mayoría, la que identifica como lugares más hostiles y conflictivos los entornos educativos, laborales y sanitarios.

El desconocimiento y la poca educación en diversidad no ayuda a erradicar el problema de la enebefobia. Es así como muchas veces no se hace mención al no binarismo de una persona y se invisibiliza esa identidad. Pasa cuando se asigna otras identidades, como al tildar erróneamente a la persona con etiquetas asociadas a la sexualidad ("Es que es maricón y por eso le han agredido", cuando es una persona no binaria).