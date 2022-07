El 80% de personas no binarias ha sufrido discriminación en su propia familia

La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves el Estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias en España. Con motivo del Día de la visibilidad de las personas no binarias, Boti G. Rodrigo junto a los autores del estudio —Isabel López y Gorka Tobalina— han presentado su investigación sobre la discriminación que sufren las personas no binarias.

Según el estudio, el 80% de las personas no binarias —aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres— se ha sentido discriminada en su entorno familiar. Siendo, también la mayoría, la que identifica como lugares más hostiles y conflictivos los entornos educativos, laborales y sanitarios.

Este estudio se ha convertido en el primero que se realiza sobre las personas no binarias en España. Además, refleja las numerosas dificultades a las que se enfrenta este colectivo. El desconocimiento social sobre la realidad del colectivo queda intrínseco en la sociedad.

Este proyecto se ha basado en encuestar a 2.000 personas para reflejar cómo esa incomprensión empieza por la propia familia. Un ámbito en el que sólo el 19% de los encuestados asegura haber encontrado apoyo y comprensión, al que se le suman los diferentes entornos, como el académico, el sanitario y el laboral.

El 55% de las personas encuestadas ha rechazado o pospuesto acudir a servicios sanitarios, el 65% ha experimentado discriminación en el acceso a espacios públicos y un 80% en las relaciones o actividades familiares.

Este informe realiza un mapa de la realidad de las personas no binarias y revela que el 95% de ellas tiene menos de 35 años y un 75% declara que tenía entre 15 y 25 años cuando encontró la primera etiqueta relativa al género no binario.

La ausencia de referentes fuera de los entornos específicamente no binarios suma un pequeño grano de arena a la gran cantidad de dificultades que sufre el colectivo.