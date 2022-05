Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han anat a la vaga aquest dimarts per reclamar més català a les aules. A primera hora del matí han tancat alguns accessos al campus de la Ciutadella. Davant la portesta, la UPF ha decidit suspendre l'activitat acadèmica en aquest campus. Els estudiants afirmen que la UPF és la universitat pública catalana amb menys hores de docència en català, amb un 42,5% de l'oferta, i critiquen la "poca voluntat" per canviar aquesta situació.

Afegeixen que el foment de les llengües estrangeres és l'ADN de la UPF i que això "relega" el català a llengua col·loquial. Recorden que els rectors van signar el Compromís contra la Crisi Educativa, que incloïa oferir el 80% de les classes en català el 2025.

La portaveu del moviment estudiantil de la UPF, Maria Vilardaga, ha reivindicat que els estudiants no pensen "claudicar" davant la situació que viu el català. En el cas de la UPF, ha criticat que l'informe sobre la situació lingüística al centre universitari no s'actualitza des del 2019 i per això ha exigit que es faci per tal de tenir una imatge "acurada" de la realitat.

Pel que fa al Compromís signat l'any passat pels rectors, Vilardaga ha demanat també un informe sobre com pensa la universitat arribar al 80% establert en aquell document. Ha afegit que també es demanaran mecanismes de fiscalització per tal que els alumnes puguin denunciar les vulneracions dels seus drets lingüístics. Els estudiants mobilitzats han passat la nit al campus i a primera hora del matí han tancat els principals accessos. Han desplegat també una pancarta on es pot llegir "Universitat ocupada".