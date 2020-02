En llibertat però desemparats els dos menors interns al CIE de València

"Ahir, ja de nit, el van treure del CIE i el van deixar al carrer. En xancletes, amb una bossa d'escombraries on portava les poques coses amb què va arribar i amb un paper que acreditava que havia estat 33 dies tancat. No ha estat reconegut com a menor d'edat", explica a Twitter Adrián Vives, portaveu de la campanya valenciana pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i les deportacions.



Es refereix a M. Ch., el jove algerià de 16 anys que estava internat al CIE de València tot i haver aportat documentació original que acreditava la seva minoria d'edat. El document, enviat en perfecte estat per la seva família des d'Algèria, havia arribat fet malbé, perfectament tallat per la meitat, de manera que el jutge no va poder-lo considerar vàlid i va donar prioritat a les proves de determinació d'edat que li havien realitzat i que apuntaven que tenia 19 anys.



"Ha estat ingressat en aquest centre des del dia 19/01/2020 fins al dia 20/02/2020 a disposició d'ALMERIA-JUZ INST. 5, per haver-ho ordenat aquesta autoritat judicial", deia el paper amb el qual va ser posat a la porta del CIE.



Segons ha informat CIE NO València, fins ahir encara estaven internats dos dels cinc menors que van arribar en pastera a les costes espanyoles al gener i van ser tancats al centre de Zapadores fins que es va poder provar la seva minoria d'edat. Tots dos han passat més d'un mes privats de llibertat.

Desemparats

Tot i això, cap autoritat n'ha assumit la tutela perquè, segons apunta CIE NO, no se'ls ha reconegut legalment la minoria d'edat tot i que han aportat documentació que l'acredita. "Els nois han quedat lliures, però en una situació de desemparament absoluta ja que únicament són traslladats als centres de menors de la Generalitat aquells qui els jutges ordenen", precisa Vives.



A més de M. Ch., al CIE hi havia B. T., un altre algerià que manifestava ser menor però a qui les proves de determinació de l'edat havien dictaminat que tenia més de 18 anys. Posteriorment, el 18 de febrer, es va presentar davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de València, en funcions de control del CIE, la seva documentació original que acreditava la minoria d'edat. No obstant això, el mateix dia 20, aquesta vegada al matí, va ser també posat en llibertat sense que se'n reconegués la minoria d'edat i amb el mateix rebut acreditatiu que M. Ch., si bé en aquest cas l'autoritat judicial ha estat el Jutjat d'Instrucció número 6 d'Almeria.



Més enllà del que ha passat des de la seva arribada al CIE, la Campanya vol destacar que els cinc nois van ser internats per la interlocutòria de diferents jutjats d'instrucció d'Almeria que "en cap cas van dictaminar realitzar proves de determinació de l'edat malgrat que els cinc nois asseguren haver manifestat des del primer moment que eren menors i a què tots presentaven trets físics que resultaven inductius d'una possible minoria d'edat".



CIES NO València insisteix en què "cap d'aquests nois ni molts altres haurien de ser ni un sol dia al CIE si les autoritats, davant el més mínim dubte, adoptessin les mesures que contempla la llei per protegir la infància". El 2018, 89 menors van ser tancats en un CIE tot i la prohibició expressa d'aquestes pràctiques.