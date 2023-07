Llibertat provisional per a la falsa metgessa de l'Hospital de Berga

La falsa metgessa que va treballar a l'Hospital de Berga durant set mesos sense tenir cap titulació universitària ha quedat en llibertat provisional aquest dijous. La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 1 de la capital del Berguedà ha pres la mesura després que aquesta tarda passés a disposició judicial.

Li imposa, però, mesures cautelars: compareixences quinzenals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori. La investigada s'ha acollit al seu dret a no declarar, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La causa està oberta per intrusisme, falsedat documental i usurpació d'estat civil.

L'advocada de l'acusada, Agustina Arias, ha dit que estan "molt contents" perquè la falsa metgessa hagi sortit en llibertat. "La instrucció tot just acaba de començar i tenim molta feina per endavant i a seguir treballant", ha conclòs la lletrada a la sortida dels jutjats de Berga.

La falsa metgessa és una veïna de Torelló (Osona) de 30 anys. Fins ara s'ha confirmat que ha treballat en quatre centres sanitaris, però els Mossos d'Esquadra sospiten que hauria treballat en vuit més, un total de 12. La policia la va detenir dilluns al vespre, per la qual cosa ha passat tres nits a la comissaria de Berga.

Aquest dijous també s'ha conegut que el Col·legi de Metges de Barcelona es personarà com a acusació particular en el cas. Fonts de la institució han detallat que es faria oficial la personació un cop conegudes les diligències prèvies i el número de jutjat en què es farà el procediment.

Balcells defensa els protocols

Arran del cas, Metges de Catalunya ha demanat a CatSalut més control sobre les contractacions per tal d'evitar un altre cas d'intrusisme professional. Però el conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que els protocols per contractar personal mèdic als centres sanitaris ja són els correctes.

Creu que no calen mesures addicionals en els protocols però sí "ser més rigorós en la comprovació". "Els protocols que hi ha són els correctes, però s'han de complir i comprovar", ha dit preguntat per aquesta qüestió en roda de premsa.