La falsa metgessa de l'Hospital de Berga no tenia formació en medicina i preguntava molt

L'Hospital de Berga ha assegurat aquest divendres que la falsa metgessa que va treballar durant set mesos al servei d'urgències no tenia cap formació de medicina. El centre ha detallat que va estar acompanyada en tot moment per un superior, ja que havia explicat que s'havia graduat recentment: "És molt llesta i prudent, i només s'havia detectat que preguntava molt als companys", ha explicat la gerent del centre, Antònia Baraldés.

La direcció reconeix "irregularitats importants" en la contractació de la falsa metgessa, per la qual cosa ha acomiadat el director de Recursos Humans. "Considerem que no va exercir bé la seva feina", ha explicat Baraldés. Tancat l'informe intern sobre el tema, des del centre qualifiquen els fets d'"aïllats" i asseguren que han tingut "tolerància 0".

"La nostra principal preocupació és continuar garantint una assistència professional i acurada a la ciutadania, mantenir tolerància zero amb situacions fraudulentes, i reforçar els protocols de control i vigilància dels processos de selecció i contractació de professionals", argumenta l'Hospital de Berga en un comunicat. El centre destaca la seva preocupació pel tema, defensant que han estat "transparents en el procés però respectuosos en els terminis".

El Servei Català de la Salut ha obert una investigació interna a la dona, que va entrar a treballar-hi el mes de desembre. El centre li va obrir un expedient amb suspensió immediata de funcions i presentar una denúncia als Mossos per intrusisme professional. La falsa metgessa també havia treballat al grup hospitalari Dexeus-Quirón, que s'ha sumat a la denúncia de l'Hospital de Berga contra la dona.

Preguntava molt

La dona que va treballar a l'Hospital de Berga durant set mesos assegurava que s'havia graduat recentment, concretament el juliol del 2022, per la qual cosa sempre anava acompanyada d'un superior que li revisava la feina. "S'ha aplicat correctament el protocol de seguiment i control de les valoracions assistencials que fem en metges júniors o en persones nouvingudes al sistema", detallen en un comunicat, en aquest sentit.

Segons detalla el centre, el 88% de les seves intervencions al servei d'urgències han estat en processos assistencials d'urgència de baixa complexitat, de nivells 4 i 5. En la resta de casos va tenir supervisió corresponent i s'han revisat en la seva totalitat, asseguren. Els companys no van detectar cap irregularitat, però el que sí que havien notat és que la falsa metgessa de l'Hospital de Berga preguntava molt: "Abans de fer qualsevol informe, ho demanava tot", ha detallat la gerent del centre.

L'hospital no va detectar cap pràctica assistencial errònia, i no hi ha hagut queixes per part dels pacients ni cap "escletxa assistencial". De fet, l'alarma no va saltar fins que una empresa externa, on la dona també volia treballar, va alertar l'hospital que la metgessa no presentava el títol de col·legiada.

Metges de Catalunya demana més control

Metges de Catalunya demana a CatSalut més control sobre les contractacions per tal d'evitar un altre cas d'intrusisme professional. El sindicat considera que el dèficit de facultatius "no pot justificar la laxitud" de verificació de la formació, competències i experiència laboral dels candidats. "Els controls han de ser exhaustius i les garanties han de ser totals", subratlla MC en un comunicat.