El mapa dels consells comarcals: més acords entre JxCat i PSC que entre JxCat i ERC

Tot i les declaracions d’uns i altres i les crítiques creuades, les aliances en el mapa municipal i supramunicipal català van molt més enllà dels acords entre formacions independentistes. Per la magnitud del pressupost que gestiona -més de 950 milions- l’aliança entre JxCat i PSC -que en tindrà la presidència- a la Diputació de Barcelona és el pacte més polèmic, però n’hi ha molts d’altres, tant a nivell municipal -com les alcaldies d’ERC a Sant Cugat del Vallès, Figueres i Tàrrega gràcies als vots del PSC i la CUP-, com en l’àmbit comarcal. El mapa dels consells comarcals, que s’han constituït els darrers dies, en constitueix segurament el màxim exemple. Hi ha més pactes entre JxCat i el PSC (13), que no pas entre JxCat i ERC (11), si bé també hi ha algun govern entre Esquerra i els socialistes, aliances amb formacions independents i governs en solitari d’alguna de les dues formacions independentistes. Aquest és el recull de pactes comarcals.

JxCat i PSC



El que podríem anomenar la sociovergència és l’aliança més repetida als consells comarcals, amb un total de 13 casos. La presidència, però, no sempre recau al mateix partit. A l’Alt Empordà, la presidència és per a Sònia Martínez (JxCat), alcaldessa de la Jonquera. Al Baix Llobregat, en canvi, recau a la socialista Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana. A l’Alt Penedès, la tindrà JxCat, a les mans de Xavier Lluch, alcalde de Font-Rubí. A l’Anoia també és per a JxCat, en mans de Xavier Boquete, alcalde de Masquefa. Al Baix Penedès el president és el socialista Joan Sans, alcalde de l’Arboç, mentre que al Tarragonès JxCat i el PSC es reparteixen la presidència: dos anys per a cada formació.



Al Berguedà, JxCat manté una presidència que l’espai convergent ha tingut des de 1979, en aquest cas gràcies al suport del PSC. Al Garraf la presidència serà repartida en el temps, entre Abigal Garrido (PSC) i Mònica Gallardo (JxCAT). Al Ripollès, tot i que ERC és la força amb més consellers, el pacte amb el PSC ha donat la presidència a JxCat. A la Selva, Salvador Balliu (JxCat), alcalde de Caldes de Melavella, és el president amb els vots també del PSC i Independents de la Selva. Al Vallès Oriental la presidència serà repartida, amb els primers dos anys en mans de Francesc Colomé (JxCat), alcalde de Les Franqueses, al primer torn i el PSC en el següent. Al Vallès Occidental el president és Ignasi Giménez (PSC), alcalde de Castellar del Vallès, gràcies a l’aliança amb JxCat i Comuns. A l’Alt Camp, el president és Joan Maria Sanahuja (JxCat), alcalde de Vilabella, que també ha pactat amb el PSC.

ERC i JxCat



Hi ha onze pactes comarcals entre les dues grans formacions independentistes. Són els següents. A l’Alt Urgell es reparteixen la presidència, amb els primers dos any i mig per a JxCat i la resta per a ERC. Al Bages, la presidència serà l’alcaldessa d’El Pont de Vilomara, Estefania Torrente (ERC). Al Baix Camp, els dos primers anys serà per a JxCat i els dos últims per a ERC. A la Cerdanya també es parteixen la presidència, però en l’ordre invers. A la Garrotxa, JxCat tindrà la presidència en mans de Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya. Al Gironès es repeteix l’esquema, amb Quim Roca, alcalde de Sant Gregori, al capdavant.



A Osona, en canvi, la presidència serà per a ERC. Al Pallars Jussà el president serà l’alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol (JxCat), mentre que al Segrià serà per a David Masot, alcalde de Maials i també de JxCAT. Al Pallars Sobirà la presidència la tindrà ERC, però amb el suport de JxCat i també Som Poble, marca vinculada a la CUP. Finalment, el darrer acord que han tancat és el del Maresme. El president serà Damià del Clot (ERC), alcalde de Vilassar de Mar. En un principi, tot apuntava a una reedició del pacte entre JxCat i PSC.

ERC i PSC



Gerard Balcells (ERC), alcalde de Sant Martí de Riucorb, presidirà el Consell Comarcal de l’Urgell amb el suport de PSC i la CUP, desbancant JxCat, que era la força més votada.

ERC i altres



Esquerra també tindrà la presidència de la Terra Alta, en aquest cas gràcies a un acord amb diverses formacions independents, com Unió per la Terra Alta, la Federació d’Independents de Catalunya (FIC) i l’Agrupació d’Electors de Bot. Al Baix Ebre, el regidor d’ERC a Tortosa Xavier Faura serà el president gràcies a l’acord amb Movem, la marca comarcal dels Comuns. Al Baix Empordà, la presidència serà per a ERC amb el suport de la Unió de Partits Municipalistes de Catalunya. A la Conca de Barberà, ERC es divideix el mandat amb la FIC, mentre que al Pla de l’Estany el president és Francesc Castañer (ERC), alcalde de Porqueres, amb el vot de Sumem Banyoles – Alternativa Municipalista, mentre que al Solsonès el pacte és amb la CUP.

ERC en solitari



ERC governarà en solitari els consells comarcals de la Noguera, el Montsià, el Priorat i la Ribera d’Ebre, amb majoria absoluta, mentre que també estarà al capdavant dels de la Segarra i el Moianès, tot i que sense majoria.

JxCat en solitari



L’Alta Ribagorça, les Garrigues i el Pla d’Urgell són els tres governs comarcals monocolors que tindrà Junts per Catalunya.