La Diputació de Barcelona no és una excepció: tant ERC com JxCat tenen desenes de pactes amb el PSC

L’acord que han tancat el PSC i Junts per Catalunya (JxCat) a la Diputació de Barcelona ha obert l’enèsima crisi entre els partits independentistes. Tot i que Esquerra suma els mateixos 16 diputats provincials que el PSC, JxCat va optar per pactar amb els socialistes, després de criticar els republicans per fer el mateix en municipis de tradicional hegemonia convergent, com Sant Cugat del Vallès, Figueres o Tàrrega. El pacte a l’ens supramunicipal ha obert la caixa dels trons entre les dues formacions, que acumulen tres dies de retrets mutus.



En una reunió celebrada aquest dilluns JxCat ha admès que la unitat independentista “ha tocat fons” i ha instat ERC a revertir immediatament els pactes amb el PSC. La realitat, però, és que els acords amb els socialistes posteriors a les eleccions municipals del passat 26 de maig no han estat una exclusiva d’Esquerra, sinó que JxCat n’acumula fins a 24 -per 16 dels republicans, als que s’hi han d’afegir els acords que PSC i juntaires estan tancant aquests dies en diversos consells comarcals. La dirigent de JxCat i exconsellera Elsa Artadi s’ha compromès que la seva formació es desdirà de l’aliança amb el PSC a la Diputació i en consells comarcals si Esquerra també hi trenca.



La resposta d’ERC ha estat oferir la presidència de l’ens supramunicipal a JxCat, segons ha avançat aquest dilluns l’adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès: no és una qüestió de cadires, sinó d'alinear les institucions amb l'estratègia independentista". En qualsevol cas, l’aliança entre les dues formacions independentistes es quedaria a tres dels 26 diputats que marquen la majoria absoluta. En aquest sentit, el conseller Damià Calvet ja ha descartat la proposta d'ERC, bàsicament perquè no s'ha tancat una aliança també amb els Comuns, necessària per assolir la majoria absoluta.

Volem unitat? SÍ. Però a tot arreu, no només a la Diputació.

L’oferta d'ERC es limita a la Diputació i necessita el suport dels Comuns, que han dit NO.

Mentrestant, avui mateix, Consells Comarcals com el de l'Urgell, ERC pactarà amb el PSC per desbancar la força més votada, Junts https://t.co/Ztqj6htTCd — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) 8 de juliol de 2019

Per intentar reconduir la crisi, aquest migdia el president del PDeCAT, David Bonvehí, i l'exdiputat al Congrés Ferran Bel s'han reunit amb dirigents d'ERC a la seu d'aquest partit. Els republicans no tenen intenció de revertir els acords municipals amb el PSC.



Les sessions de constitució dels ajuntaments, celebrades el passat 15 de juny, van ser especialment tenses en consistoris on un acord, normalment segellat a última hora, va deixar sense alcaldia la força més votada. En són exemples els casos de Sant Cugat del Vallès, Figueres o Tàrrega, on JxCat s’havia imposat a les urnes, però una aliança entre Esquerra, PSC i altres formacions, com ara la CUP, va donar l’alcaldia als republicans. JxCat va pactar amb els socialistes en municipis com Vilafranca del Penedès, Lloret de Mar, Vila-seca, Premià de Mar, Calella o Llançà. En aquest darrer cas, Esquerra havia estat la força més votada el 26 de maig.



La Diputació de Barcelona, però, és amb diferència la institució més important on una formació independentista hauria tancat un acord amb el PSC, ja que amb un pressupost de més de 950 milions d’euros anuals és la tercera institució catalana que gestiona més recursos, només per darrere de la Generalitat i l’Ajuntament de la capital. Si l'acord no es revereteix, la nova presidenta de l'ens serà l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. A més a més, els darrers dies JxCat també ha tancat pactes amb el PSC als consells comarcals del Baix Llobregat, que presidiria el PSC, al Garraf, on la presidència seria compartida, i a la Selva, on el lideratge recauria en JxCat, mentre que també estarien negociant al Maresme, on ERC és la força més representants.