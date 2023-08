Maresme 'pet friendly': l'aposta de la comarca per atraure visitants

La costa del Maresme disposa de gairebé una desena de platges reservades per a gossos durant l'època estival. Establiments de restauració i d'hoteleria de la zona, així com a museus, tallers i rutes per la muntanya també s'han adaptat a l'accés i la convivència amb les mascotes. Així, la presidenta del Consorci de Turisme del Maresme, Carme Ponsa, destaca la implicació de tothom en L'aposta pel pet friendly feta des de fa temps.

La responsable insisteix en el fet que la comarca va detectar aquest fenomen fa temps i que negocis, establiments, museus i les platges han anat "de la mà" perquè els visitants puguin dur les seves mascotes. Pons considera que en l'actualitat va "a l'alça" i el Maresme disposa d'una àmplia oferta.

La presidenta del Consorci aposta per seguir "sumant" adhesions perquè hi hagi més locals que acceptin els gossos: entre allotjaments i restauració n'hi ha una vuitantena. En el cas que hi hagi poblacions que reclamin disposar, per exemple, de platges, recolliran la demanda per facilitar-ho. Això no obstant, dependrà de la superfície disponible.

Garantir l'arribada de visitants

Tot i no tenir calculat en què es tradueix aquesta filosofia, garanteixen l'arribada de visitants d'arreu. Un exemple és Martina Laignolea, una italiana que ha escollit la capital maresmenca per fer turisme amb la parella i el seu gos: "A Itàlia no hi ha res així". Passa uns dies a Catalunya i s'ha quedat a Mataró perquè hi ha un càmping que accepten el gos i per internet va trobar una platja amb aforament per a una seixantena de mascotes.

Gossos a la platja reservada per a animals de Mataró. — Albert Hernández / ACN

Des de Castellar del Vallès han vingut la Laura Aranda i la seva parella, que per primer cop duen la seva mascota a la platja mataronina, després de voltar-ne diverses: "És la primera vegada que en troben una amb cara i ulls". Adrián Jurado, veí de Mataró i assidu a la platja de gossos, remarca que, "al contrari" del que es pugui pensar, la presència d'aquests animals "fa que les platges estiguin més netes perquè els amos se n'encarreguen".

L'aposta pel pet friendly de Mataró fa que l'espai s'ompli ràpidament. Patrícia Beleda, una fixa aquesta platja des del primer dia, es queixa que s'ha quedat petita. A la ciutat hi ha "uns 16.000 gossos censats" i això fa que la zona hagi quedat "arraconada", alerta.