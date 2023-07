Platges de Catalunya per anar amb la teva mascota

Els humans no som els únics que necessitem refrescar-nos en aquests mesos estiuencs. Els gossos també passen molta calor i gaudeixen de la sorra i el mar saltant, corrent i nedant amb els seus amos. Malgrat que la majoria de platges a Catalunya no permeten l'accés a les mascotes durant la temporada alta, sí que hi ha tot un llistat d'indrets habilitats i segurs per a ells.

Girona

Si comencem pel nord, fa pocs anys que Llançà disposa d'un espai habilitat per a animals. A la platja de Sant Jordi no hi ha serveis, però es troba molt propera al nucli urbà. Es tracta d'una petita cala rocosa que està oberta tot l'any sense horaris.

La primera platja que va acceptar gossos al territori català va ser la de La Rubina, a Castelló d'Empúries. No tota l'àrea permet l'entrada als animals, només la part que està més al nord, en direcció a Roses. Està oberta els 365 dies i no hi ha restriccions horàries.

Platja de la Rubina, Empuriabrava, Girona. — Visita Costa Brava

La platja del Rec del Molí, a l'Escala, té una zona delimitada que va establir-se arran de les demandes dels veïns. És una platja de sorra fina i disposa d'un ampli ventall de serveis a la vora, com dutxes, lavabos, una guingueta o un pàrquing.

Tot i que n'hi ha més a la Costa Brava, finalment esmentarem la platja de Griells, que pertany al terme municipal de Torroella de Montgrí. El perímetre per a gossos, marcat amb pals i cordes, és d'uns 600 metres quadrats. Inicialment era més ampli, però en tractar-se d'un Parc Natural l'Ajuntment va haver de fer alguns canvis per protegir l'ecosistema.

Barcelona

A la part nord de la platja de Llevant (Barcelona) s'instal·la una zona tancada durant la temporada alta de bany perquè els amos puguin gaudir del mar amb les seves mascotes. Aquest espai, que compta amb dutxes, urinaris i un abeurador adaptat per a tota mena de gossos, està disponible fins a l'11 de setembre i l'horari és de 10:30h a 19:30h.



Al Masnou (Maresme) hi ha una platja habilitada per a gossos els 365 dies de l'any: Can Teixidor. Té uns 400 metres de llargada, tot i que l'accés és una mica difícil perquè és estreta i té pedres. La superfície dependrà de la temporada i les marees.

Entre les platges del Poblenou i la Riera, a Pineda de Mar (Maresme), hi ha una àrea apta per a gossos, que està oberta tot l'any i que no té restriccions horàries. Hi ha dutxes i papereres i tot just al davant hi ha dos càmpings, Bellsol i Cavall de Mar.

Molt a prop, a Malgrat de Mar, hi ha la platja de la Conca, que té un espai tancat d'uns 1.200 metres quadrats que admet mascotes i gossos potencialment perillosos. L'Ajuntament ha establert un aforament de 150 persones i ha pautat una sèrie de normes per assegurar la convivència i el gaudi.

Si anem cap al sud, al Garraf, trobem dues platges més: la cala Vallcarca (Sitges) i la platja de les Salines (Cubelles). La primera ocupa una àrea d'uns 60 metres, és de sorra fina i s'hi accedeix en cotxe. La segona, d'altra banda, té una zona acotada per a gossos, però els potencialment perillosos han d'anar lligats i portar morrió.

Tarragona

Els gossos tenen prohibit banyar-se a les platges de Cambrils des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre, a excepció de la zona on desemboca la riera d'Alforja. Es tracta d'una platja rocosa que accepta gossos més mansos i també de potencialment perillosos, però tots han d'anar lligats amb una corretja.

Una mica més al sud, a Miami Platja, hi trobem la platja Punta del Riu, al costat de la desembocadura del riu Llastres que separa de forma natural aquest nucli amb el de l'Hospitalet de l'Infant.

La platja de la Bassa de l'Arena és l'única de tot el Delta de l'Ebre on s'admeten gossos els 365 dies de l'any. En total s'allarga uns tres quilòmetres, però la zona per a mascotes, al sud, fa uns 500 metres. No hi ha restriccions horàries.

Finalment, tocant al País Valencià però encara a Catalunya, hi ha la Platjola, a Alcanar (Montsià). Aquest indret gaudeix de la distinció de platja verge perquè forma part del conjunt de platges i cales anomenades Les Timbes, allunyades de la pressió urbana i amb un alt valor medioambiental. La platja per a animals és estreta però té uns 300 metres de longitud.